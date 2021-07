SAD počinju evakuacije prevodilaca koji su radili za američku vojsku u Avganistanu

SAD počinju sa evakuacijom avgaistanskih prevodilaca koji su radili za njihovu vojsku u Avganistanu, zbog straha da bi talibani mogli da im ugroze živote.

Bela kuća je saopštial da pokreće akciju spasavanja za sve one koji i dalje čekaju specijalnu imigrantsku vizu za Ameriku.

"Iz sigurnosnih razloga ne možemo reći koliko je tačno ljudi u pitanju. Ali, mogu da potvrdim da će letovi iz Avganistana za one koji su spremni, biti organizovani već krajem jula. Naš cilj je da sve one koji za to ispunjavaju uslove izvedemo iz Avganistana do kraja avgusta", kaže portparolka Bele kuće Džen Psaki.

Takođe se ne govore krajnje destinacije tih civilnih letova, a mediji prenose da su u toku pregovori sa Kazahstanom, Tadžikistanom i Uzbekistanom.

Na pitanje da li će amerčka teritorija Guam biti jedna od destinacija za evakuisane. Psaki je rekla da "ne može da isključi nijedno mesto jer je u fokusu bezbednost tih pojedinaca". Zvaničnici na ostrvtu Guam pozdravili su plan da se tu privremeno smeste Avganistanci.

Portparol Pentagona Džon Kirbi kazao je da su potencijalne lokacije za evakuaciju razmatrane, da neke nisu pod upravmom SAD, ali da još nije konačno odlučeno.

Prioritet je, kažu, da se ubrza proces izdavanja viza hiljadama ljudi.

Ova akcija mogla bi na kraju da uključi desetine hiljada ljudi, uključujući i porodice avganistanskih prevodilaca i ostalih koji su radili za SAD u Avganistanu.

"Da bismo ispunili obećanje dato našim avganistanskim saveznicima, moramo evakuisato oko 18.000 Avganistanaca koji su radili za SAD", kaže Dženifer Kvigli iz organizacije Ljudska prava na prvom mestu.

Proteklih nedelja, talibani su uspeli da povrate značajan deo teritorije na severu zemlje. To znači da opasnost postaje veća za Avganistance koji su radili za američku vojsku, kaže Lisa Kurtis iz Centra za američku bezbedost.

"Ohrabrujuće je videti da je ovo za administraciju prioritet. Ali, SAD će morati da rade brzo i evakuišu one koji su aplicirali za vizu jer talibani brzo osvajaju teritoriju i pokazali su da ne prezaju od toga da napadnu pojedince, kao što su piloti, novinari, aktivisti za ljudska prava".

Ona je upozorila da nedavna egzekucija 22 avganistanska komandanta, koju su izvršili talibani, pokazuje da se evakuacije moraju sprovesti odmah.

"To je najmanje što SAD mogu da urade za hiljade Avganistana koji su ih dve decenije podržavali", kaže Kurtis.