Tramp otvoren za razgovore sa S. Korejom "kada za to dođe vreme"

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je otvoren za razgovore sa Severnom Korejom " kada za to dođe vreme, pod pravim uslovima", saopšteno je iz Bele kuće posle predsednikovog telefonskog razgovora sa južnokorejskim kolegom Mun Džae-inom.“Dvojica lidera naglasila su važnost nastavka kampanje maksimalnog pritiska protiv Severne Koreje", navodi se u saopštenju.​ Sjedinjene Države su prethodno oprezno pozdravile odluku Severne Koreje da učestvuje na zimskim Olimpijskim igrama u Pjongčangu sledećeg meseca i da se uključe u vojne razgovore sa Južnom Korejom. Ali kako izveštava Piter Hajnlajn, pomirljivi potezi Pjongjanga primljeni su sa velikom dozom skepticizma.

Članovi delegacije Severne Koreje prešli su preko dobro čuvanog graničnog prelaza u Panmundžomu. Posle rukovanja pred kamerama, oni su razgovarali 11 sati iza zatvorenih vrata sa kolegama iz Južne Koreje. Na kraju, postignut je dogovor da se organizuju prvi vojni razgovori u dve godine, radi smanjenja tenzija na granici.

“Južna i Severna Koreja dogovorile su se da rešavaju probleme kroz dijalog i konsultacije. Zato su se obe strane složile da razgovaraju u različitim sektorima, uz sastanke na najvišem nivou”, saopštio je južnokorejski ministar za ujedinjenje Čo Mjong Gjon.

Ali postoje i naizgled mnogo važnije pitanje - umetničko klizanje. Severna Koreja želi da pošalje delegaciju na Olimpijadu u Južnoj Koreji sledećeg meseca koju čine dvoje klizača i najviše rangirana severnokorejska grupa čirliderki.

“Severna Koreja odlučila je da pošalje visoke zvaničnike, olimpijsku delegaciju, sportiste, čierliderke, umetničke izvođače, kao i posmatrače i novinare na Zimsku olimpijadu. I jug se složio da obezbedi sve što je potrebno", najavio je predsednik severnokorejskog komiteta za mirno ujedinjene Ri Son Gvon.

Severna Koreja bila je jasna, ipak, da nuklearno oružje nije deo rasprave.

“Što se tiče nuklearnog pitanja, našeg strateškog oružja, uključujući atomsku i hidrogensku bombu i interkoninentallne balističke projektile, oni su namenjeni Sjedinjenim Državama, ne našoj braći”, istakao je Gvon.

Bela Kuća pozdravila je razgovore dve Koreje ocenjujući da je to prilika za severnokorejski režim da shvati vrednost okončanja svoje međunarodne izolacije time što će se denuklearizovati.

“Denuklearizacija korejskog poluostrva je pitanje broj jedan za nas i svakako da bismo želeli da to vidimo. U veoma smo bliskom kontaktu sa našim južnokorejskim saveznicima oko tih razgovora”, saopštila je portparolka Bele kuće Sara Sanders.

Državni sekretarijat saopštio je da Vašington želi da osigura da učešćem Severne Koreje na zimskoj Olimpijadi neće biti prekršene sankcije koje je Savet bezbednosti UN uveo zbog nezakonitog programa nuklearnih i balističkih projektila te zemlje.

Posmatrači kažu da, iako primamljiva, ponuda Severa da razgovara verovatno predstavlja taktiku odlaganja kako bi Pjongjang dobio vreme da dalje razvije svoje nuklearne sposobnosti.

“Tokom nekoliko meseci uočićemo neka smanjenja tenzija. Mislim da ćemo videti da će Olimpijada biti veoma uspešna. Videćete kako mediji prate dvoje severnokorejskih klizača svuda po Olimpijskom stadionu i tokom takmičenja. I verovatno će ljudi da navijaju za njih. Izazov je sledeći, to je lukavstvo Kim Džon Una. On se trudi da u osnovi kupi vreme. Njemu je potrebno vreme za razvoj tehnologije toplotnog štita za svoje nuklearno oružje kako bi bio u mogućnosti da pogodi Sjedinjene Države u slučaju rata. To je njegov cilj”, ocenio je Hari Kazianis iz Centra za nacionalne interese.

Bela Kuća potvrdila je juče da će Sjedinjene Države učestvovati, kako je planirano, na zimskoj Olimpijadi koja počinje 9. februara, na području samo 90 kilometara udaljenom od granice između dve Koreje.