Potrošačke cijene u SAD ponovo rastu

Potrošačke cijene u Sjedinjenim Državama ponovo su porasle u aprilu, a inflacija ostala visoka, što je znak da će njen pad u budućnosti vjerovatno biti spor, prenosi agencija Asošijeted pres.

Cijene su od marta do aprila porasle za 0,4 odsto, saošteno je u srijedu iz vlade, što je rast u odnosu na 0,1 procenat od februara do marta. U poređenju sa prethodnom godinom, cijene su porasle za 4.9%, što je neznatno manje u odnosu na isti period 2022.

Stopa inflacije pada od vrhunca od 9,1 odsto prošlog juna, ali je i dalje daleko iznad cilja Federalnih rezervi od 2 procenta.

Kada je riječ o proizvodima za svakodnevnu upotrebu, izvještaj u srijedu je bio pomiješan. Cijene benzina skočile su za 3 odsto samo u aprilu, ali su prehrambeni proizvodi bili jeftiniji drugi mjesec zaredom. Polovni automobili su bili skuplji za 4,4 procenta, nakon što im je cijena padala devet mjeseci. Kirije su rasle, ali sporijim tempom.

Međutim, ipak ima nekih nagovještaja o daljem padu inflacije. Cijene avio karata su pale za 2,6 odsto u aprilu, a hotela 3 procenta nakon četiri mjeseca rasta.

Ako se isključe nestabilni troškovi energenata i hrane, osnovne cijene porasle su za 0,4 odsto od marta do aprila, što je bio isti slučaj i od februara do marta. To je peti mjesec zaredom da su osnovne cijene rasle za najmanje 0,4 procenta. One se smatraju boljim mjerilom dugoročnog trenda kada je riječ o inflaciji.

Federalne rezerve naročitu pažnju obraćaju na inflaciju u sektoru koji pokriva restorane, hotele i zabavu, a koja je i dalje visoka. To mjerilo, koje ne obuhvata energetske usluge i smještaj, poraslo je za samo 0,1 odsto od marta do aprila, odnosno 5,2 procenta u poređenju sa 2022. Prije mjesec je nadmašilo 6 odsto.

Američka centralna banka je prošle nedelja signalizirala da bi mogla da pauzira podizanje osnovne kamatne stope, nakon 10 uzastopnih povećanja, da bi procijenila kako je taj potez uticao na ekonomiju.

Više od dvije godine, visoka inflacija predstavlja značajno opterećenje za američke potrošače, prijetnju za ekonomiju i veliki izazov za centralnu banku koja je od marta 2022. godine ključnu kamatnu stopu podigla za 5 odsto da bi pokušala da smanji cijene.

Osim što su krediti sada skuplji za potrošače i preduzeća, veće kamatne stope doprinijele su i kolapsu tri velike banke protekla dva mjeseca.

Takođe, vlada bi do početka juna mogla da dostigne limit do kojeg može da se zadužuje, dok republikanci u Kongresu i predsjednik Džo Bajden i dalje ne mogu da postignu dogovor o tom pitanju. Limit do kojeg zemlja može da se zadužuje utvrđuje Kongres. Ukoliko to ne uradi, zemlja će doći u situaciju da ne može da plaća svoje dugove što bi moglo da izazove globalnu ekonomsku krizu.

Većina ekonomista smatra da će povećanje kamatnih stopa, vremenom, dovesti do planiranog pada inflacije, ali mnogi strahuju da će taj potez toliko oslabiti ekonomiju da će izazvati recesiju ove godine.