"Napravljeno u Americi" - pristup SAD na samitu APEC-a

Predstavnici Sjedinjenih Država sredinom novembra će biti u San Francisku na samitu ekonomskih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Stručnjaci za trgovinu kažu da su se Sjedinjene Države odmakle od neograničene slobodne trgovine, ka ciljnoj trgovinskoj politici, što bi moglo da pomogne Vašingtonu da privuče više zemalja APEC-a da investiraju u američki proizvodni procvat koji već traje.



Od fabrika poluprovodnika u Arizoni, Ohaju i Njujorku, proizvođača solarnih panela u Džordžiji, do proizvodnje vetrenjača u Koloradu, proizvodnja se vraća na američko tlo.



“Mi smo u takozvanom proizvodnom superciklusu", objašnjava Rozmari Kouts izvršna direktorka Instituta za proizvodnju u Americi, neprofitne organizacije koja podržava proizvodnju u Sjedinjenim Državama.

“Investicije u industrijske nekretnine porasle su za 30 odsto ove godine. Razgovarala sam sa nekoliko preduzimača i zapravo govorila na velikoj konferenciji prošle nedelje gde je industrijska zajednica za razvoj iskazala zadovoljstvo", kaže Kouts.



Recept za taj super-ciklus, kažu stručnjaci za trgovinu, je kombinacija milijardi dolara u olakšicama za proizvodnju pod administracijom Džoa Bajdena i carinskim i trgovinskim ograničenjima koje je uvela administracija Donalda Trampa. Džejmison Grir je bio šef osoblja američkog trgovinskog predstavnika Roberta Lajhajzera.



“Moramo da priznamo da je Trampova administracija usvojila novi NAFTA aranžman koji je potsticao više proizvodnje u Sjedinjenim Državama, i uveo tarife za Kinu koje su obeshrabrile uvoz automobila i auto delova iz Kine", objašnjava Grir.

Do sada, predsednik Bajden je zadržao tarife bivšeg predsednika Trampa na kinesku robu i njegovu zabranu izvoza američke tehnologije kineskim kompanijama kao što je Hjuavei. Obe administracije su podržale kombinaciju olakšica i trgovinskih ograničenja uvedenih da zaštite američke radnike i inovacije, kao što je to američka predstavnica za trgovinu Ketrin Tai objasnila u Centru za američki napredak.



“Da li kroz lance snabdevanja, ili kroz koordinaciju odbrane protiv nepravednih pravila, mi tražimo bolje načine prihvatanja izazova sa kojima smo se suočili", istakla je Tai.



Grir kaže da je ta nova američka trgovačka pozicija očigledna u Indo-Pacifičkom ekonomskom okviru, ili IPEF, o kojem se pregovara između zemalja APEC-a. Za razliku od sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma iz prošlosti, kaže on, IPEF povećava trgovinu kroz ciljane i postepene korake.



“Mislim da sada imamo novi pristup, i ono što se nadam je da to nije anti-trgovinski pristup, i opet, to nije protekcionistički pristup, već pragmatičan pristup", kaže on.



Rozmari Kouts smatra da je to takođe pristup koji odgovara strateškim prioritetima modernih američkih kompanija – jedan od izbora je da proizvode robu bliže kupcu kako bi mogli da smanje emisiju štetnih gasova.



“Kada skratite globalne lance snabdevanja, takođe smanjujete ispuštanje ugljen-dioksida.”

To je, kaže Kouts, novo lice “Napravljenog u Americi”.