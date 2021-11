Rezultati izbora u Virdžiniji i Nju Džerziju loš znak za Bajdena pred kongresne izbore 2022.

Republikanci su pobedili u trci za guvernera Virdžinije, dok su u Nju Džerziju izgubili "za dlaku" i to nije dobar znak za aktuelnog predsednika Džoa Bajdena pred kongresne izbore 2022.

Republianakc Glen Jangkin pobedio je bivšeg demokratskog guvernera Virdžinije Terija Mekolifa. Jangkin se dovoljno distancirao od bivšeg predsednika Donalda Trampa da bi pridobio umerene glasače, koji su na prošlim predsedničkim izborima glasali za Bajdena.

U Nju Džerziju, aktuelni demokratski guverner Fil Marfi u tesnoj trci je pobedio republikanca Džeka Ćatarelija, iako u toj državi ima čak milion više registrovanih demokratskih glasača u odnosu na republikanske. Asošiejted pres je objavio da je Marfi pobedio.

Obojica republikanaca su dobila dosta glasova u predgrađima, od neopredeljenih glasača kojima se nije dopadala Trampova politika. S druge strane, Bajden je lako dobio i Virdžiniju i Nju Džerzi na predsedničkim izborima, a ovaj razvoj situacije može da ugrozi demokratsku većinu u Kongresu kada se 2022. bude birao ceo Predstavnički dom i trećina Senata.

Ako republikanci dobiju većinu u samo jednom od dva doma Kongresa, moći će da blokiraju usvajanje Bajdenovih zakonskih predloga. Takođe, poraz demokrata u Virdžiniji daje Trampu priliku da kritikuje Bajdena i ponovo krene u izbornu trku 2024.

Bajden, čiji su prošlonedeljni rejtinzi najmanji otkako je postao predsednik, nije direktno preuzeo odgovornost za izborni poraz.

"Ljudi su uznemireni i nesigurni zbog mnogo stvari, od kovida, preko škole, do poslova, pa i do toga koliko košta galon benzina. Ako Kongres usvoji moju incijativu "Izgradimo ponovo bolje" (Build Back Better), biću u poziciji da popravim mnogo toga, i to brzo", kazao je predsednik SAD.

Lideri demokrata u Kongresu teže ka tome da se usvoji Bajdenov zakonski predlog o infrastrukturi vredan 2,75 hiljada milijardi dolara, kao i zakonski predlozi o socijalnoj zaštiti i klimatskim promenama. Međutim, demokrate međusobno ne mogu da pomire progresivne i umerene članove stranke koji imaju različita viđenja o zakonima.

Kako su republikanci dobili Virdžiniju?

Glen Jangkin se u kampanji fokusirao na bes roditelja školaraca u Virdžiniji, koji nisu bili zadovoljni time kako su se škole borile sa kovidom.

Takođe se bavio "kritičkom rasnom teorijom" (koja objašnjava kako su američki zakoni zasnovani na rasizmu), odnosno obećao je da će ukinuti njeno učenje u školama - iako su škole saopštile da đaci o tome ne uče.

Jangkin se dovoljno distancirao od Trampa u kampanji, ali je vodio računa o tome da ne razljuti njegovu bazu, pa nije glasno podržavao Trampove tvrdnje o pokradenim predsedničkim izborima.

Zbog toga, njegov protivkandidat Mekolif, nije uspeo da dobije izbore na povezivanju Jangkina sa Trampom.

Tramp je ipak preuzeo zasluge za Jankginovu pobedu i u saopštenju zahvalio "njegovoj bazi" što ga je podržala.

Republikanci su takođe ugrozili demokratsku većinu u skupštini Virdžinije, pa deluje da će sada obe stranke imati po 50 delegata.