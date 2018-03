Republikanci u Predstavničkom domu: Istraga nije pronašla dokaze o dosluhu Trampa i Rusije

Republikanci u Komitetu za obaveštajni rad Predstavničkog doma završili su predlog izveštaja u kome se zaključuje da nije bilo dosluha ili koordinacije između predsedničke kampanje Donalda Trampa i Rusije, što je nalaz koji će zadovoljiti Belu kuću, ali razljutiti demokrate koji još uvek nisu videli dokument.

Nakon godinu dana duge istrage, republikanac iz Teksasa Majk Konavej objavio je u ponedeljak da je komitet završio intervjuisanje svedoka i da će podeliti izveštaj sa demokatama prvi put u utorak. Konavej je vodeći republikanac u istrazi Predstavničkog doma, jedne od nekoliko istraga ruskog mešanja u izbore 2016.

"Nismo pronašli dokaze o dosluhu", rekao je Konavej novinarima u ponedeljak, dodavši da ti koji veruju da toga jeste bilo čitaju previše špijunskih novela. "Pronašli smo verovanto neke loše procene, neprikladne sastanke, neprikladne procene u pravljenju sastanaka. Ali samo Tom Klensi, ili Vins Flin, ili neko drugi poput njih može uzeti tu seriju nepažljivih međusobnih kontakata, ili sastanaka, ili šta god, da utkaju to u neku vrstu zamišljenog špijunskog trilera".

Nekoliko sati kasnije, Tramp je tvitovao svoj sopstveni naslov izveštaja, velikim slovima: "OBAVEŠTAJNI KOMITET PREDSTAVNIČKOG DOMA, NAKON 14 MESECI DUGE DUBINSKE ISTRAGE, NIJE PRONAŠAO DOKAZE DOSLUHA ILI KOORDINACIJE IZMEĐU TRAMPOVE KAMPANJE I RUSIJE O UTICAJU NA PREDSEDNIČKE IZBORE 2016."

Konavej je preneo neke od zaključaka, ali je rekao da javnost neće videti izveštaj dok ga demokrate ne pogledaju i dok obaveštajna zajednica ne odluči koje informacije mogu biti javne, što je proces koji može trajati nedeljama. Kako se očekuje, demokrate će izdati odvojeni izveštaj sa bitno različitim zaključcima.

Kao dodatak izjavi o koordinaciji sa Rusijom, predlog kritikuje centralnu procenu koju je načinila obavštajna zajednica SAD u mesecima nakon izbora 2016. Procena iz januara 2017. koju su objavili FBI, CIA i NSA zaključuje da je ruska vlada, pod direktivama predsednika Vladimira Putina, vodila tajnu kampanju uticaja kako bi se umešala u američke predsedničke izbore 2016. sa ciljem nanošenja štete kandidaturi demokratkinje Hilari Klinton i pomaganja Trampovoj kampanji.

"Dalje smo procenili da su Putin i ruska vlada razvili jasne preference za izabranog predsednika Trampa", kaže se u izveštaju obaveštajne zajednice, koja kasnije nastavlja da je Kremlj "želeo da poveća šanse za izbor izabranog predsednika Trampa uz, kada je moguće, diskreditaciju sekretarke Klinton".

Zvaničnici Komiteta za obaveštajni rad Predstavničkog doma kažu da su proveli stotine sati pregledajući sirov materijal koji su koristile obaveštajne službe u svojoj proceni i kažu da on nije ispunio prikladne standarde kako bi se došlo do tvrdnji o pomoći Trampu. Zvaničnici su govorili pod uslovom anonimnosti, pošto nisu ovlašćeni da govore javno o obaveštajnim materijalima. Konavej kaže da će biti i drugog izveštaja koji će se samo odnositi na bezbednosne procene i njihovu kredibilnost.

Kabinet direktora Nacionalne obaveštajne službe (DNI) izdao je saopštenje ubrzo nakon objave republikanaca u ponedeljak, u kome se kaže da stoji uz nalaze obaveštajne zajednice. Portparol DNI Brajan Hejl rekao je da će kabinet pregledati nalaze u izveštaju Komiteta.

Demokrate su kritikovale republikance u komitetu zbog skraćivanja istrage, ukazujući da brojne kontakte između Trampoe kampanje i Rusije i tvrdeći da da je do sada ispitano premalo svedoka kako bi se doneo bilo kakav sud ili zaključak. Demokrate i republikanci otvoreno su se sukobljavali tokom istrage, kojoj prilikom su demokrate sugerisale da se vrši prikrivanje u korist republikanskog predsednika, a jedan predstavnik republikanaca nazvao je istragu "otrovom" za prethodni bipartijski panel.

Čelnik demokrata u panelu o obaveštajnom službama, Adam Šif iz Kalifornije, rekao je da okončanjem istrage republikanci štite Trampa. On je razvoj događaja nazvao "tragičnom prekretnicom" i rekao da će im istorija suditi grubo.

Republikanci su "dokazali koliko nisu spremni da konsultuju dokumenta kao što su snimci telefonskih razgovora, tekstualne poruke, bankovni snimci i drugi ključni snimci koji bi mogli da pomognu da se utvrdi istina o najznačajnijem napadu na našu demokratiju u istoriji", rekao je Šif.

Prema Konaveju, izveštaj je u saglasju sa obaveštajnim zaključcima u većini detalja, uključujući i to da se Rusi jesu mešali u izbore. On će u detalje predstaviti ruski sajber napad na institucije SAD tokom izbora i upotrebu društvenih mreža kako bi se posejao razdor. Takođe će pokazati obrazac ruskih napada na evropske saveznike - informaciju koja bi mogla da bude prosleđena u finalni izveštaj. On će optužiti zvaničnike u bivšoj administraciji Baraka Obame za "mutan" odgovor i curenje informacija iz obaveštajne zajednice ka medijima.

Sadržaće najmanje 25 predloga, uključujući i kako da se unapredi bezbednost izbora, odgovor na sajber napade i kako unaprediti kontraobaveštajne napore.

Očekuje se da izveštaj takođe okrene predmet dosluha ka Klintonovoj kampanji, tvrdnjama da je dosije protiv Trampa sastavio bivši britanski špijun i da je za to plaćen od demokrata, te da je to bio jedan od načina na koji su Rusi pokušali da utiču na izbore. Konavej nije sugerisao da je Klintonova znala za to i da se koordinirala sa Rusijom, ali je rekao da je dosije definitivno "trebalo da našteti njemu i pomogne njoj".

On je takođe rekao da nije bilo dokaza da se bilo šta "naopako" dogodilo na sastanku u Tramp tornju juna 2016 između članova Trampove kampanje i Rusa, mada je to nazvao nesmotrenim. Uprkos obećanju o prljavštinama Klintonove pre sastanka, nema dokaza da je takav materijal razmenjen, rekao je.

Komitet za obaveštajne službe Senata takođe istražuje rusku intervenciju i očekuje se da će imati dvopartijski izveštaj u narednim nedeljama u vezi sa bezbednošću izbora. Senatov panel bi trebalo da objavi nalaze o kontroverznijim temama po pitanju koordinacije Trampove kampanje i Rusa u kasnijim danima.

Komitet za pravosuđe Senata takođe istražuje mešanje i trebalo bi da ubrzo objavi transkripte o intervjuima sa nekoliko ljudi koji su prisustvovali sastanku Trampove kampanje i Rusa 2016. Nije jasno da li će pravosudni panel izdati konačni izveštaj.

Kongresna istraga okončana je nezavisno od istrage specijalnog tužioca Roberta Melera, koja će verovatno trajati mnogo duže i koja je već rezuzltirala smenama nekoliko ljudi povezanih sa Trampovom kampanjom. Za razliku od Melerove, kongresna istraga nije krivična, već služi da informiše javnost i predloži moguće zakonske akte.