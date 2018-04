Rekonstrukcija Vlade kao rijaliti šou

Prema poslednjim pisanjima medija u Beogradu, Vlada Srbije trebalo bi da bude rekonstruisana u istom paketu s izborom gradonačelnika glavnog grada, a rok za izglasavanje prvog čoveka prestonice je 16. jun. O rekonstrukciji Vlade se spekuliše od kada su se završili lokalni izbori, a premijerka Ana Brnabić izjavila je pre neki dan da je trenutno Kosovo i Metohija nacionalni prioritet i da će promene ministara sačekati.

Generalni utisak je da je ova, kao i sve dosadašnje, rekonstrukcije samo stvar kozmetike, a da kriterijuma na osnovu koga se neki ministar smenjuje ili dovodi, baš i nema.

"Da bi smo znali šta rekonstrukcija neke vlade donosi građanima neke zemlje, moramo znati koji su prioriteti neke vlade, šta je vlada u odnosu na te prioritete uradila, šta nije uradila, koji su kriterijumi na osnovu kojih će predsednica vlade odlučivati koji će ministar biti promenjen, koje će se ministarstvo menjati, možda spajati. Dakle, koji su to indikatori na osnovu kojih će svakom građaninu u Srbiji biti jasno zbog čega je neko ministar, zbog čega neko više nije ministar," kaže Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA.

Ono što srpsku javnost možda dodatno i zbunjuje je stanje konstatne neizvesnosti kada su razni izbori na lokalnom, predsedničkom i parlamentarnom nivou u pitanju. I kod nedavnih predsedničkih izbora, kao i kod poslednjih lokalnih izbora uvek su bile i prateće priče o vanrednim parlamentarnim izborima, a rekonstrukcije vlada su "uvek negde u vazduhu", pa je pitanje šta prosečnom građaninu Srbije stalne priče i raznoraznim izborima i rekonstrukcijama donose.

"Ono što je za nas kao organizaciju koja se bavi demokratskim procesima prilično problematično jeste konstantna priča oko izbora. A ono što je zajedničko svim ovim događajima je da se javnost, uključujući i činovnike i zaposlene u vladi i ministarstvima, drži u nekakvoj neizvesnosti, a onda mi kao javnost nemamo mogućnost da procenjujemo uspešnost neke vlade. U odonosu na koji datum, na koji period mi držimo odgovornim neke ministre iz trenutne vlade? Da li će to biti do rekonstrukcije? Ministre koji budu ostali da li ćemo ih držati odgovornim od momenta rekonstrukcije ili do rekonstrukcij," navodi Nedeljkov.

Programski direktor CRTA kaže da su to taktike koje jedino mogu da odgovaraju političkim partijama, jer se na taj način celoj javnosti uskraćuje mogućnost da ih držimo odgovornima, jer više ne znamo u odnosu na šta, u odnosu na koji period, u odnosu na koje ciljeve, u odnosu na koje rezultate, jer se o tim rezultatima ne razgovara i ne postoji javni dijalog o tome šta je Vlada uradila dobro ili ne.

Peđa Popović, kolumnista lista Danas, se slaže da ovakvi stalni izbori i promene nisu do sada građanima ove zemlje doneli ništa zaista novo ili promenu na bolje.

"Rekonstrukcije vlade su postale kao serije. Svake godine nova sezona, ko će napolje, ko unutra.Do sada su rekonstrukcije pratila višemesečna natezanja, poptuno nesrazmerno želji da se promeni nešto na bolje. Ako se nešto želi menjati, u čemu je pomena 3-4 meseca pričati i nagađati o tome.Takođe, do sada nije bilo krupnih zaokreta u radu rekonstruisanih vlada. SNS vlada, Vučić se za sve pita, a ostalo je prazna priča, koja dobro dođe da se zamaje javnost i da se skrene pažnja sa drugih tema, " kaže Popović.

Prema spekulacijama medija, predsednik i premijerka bi trebalo da razgovaraju o pozicijama ministra finansija Dušana Vujovića, kulture Vladana Vukosavljevića, sporta Vanje Udovičića, zaštite životne sredine Gorana Trivana kao i o Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje vodi Zorana Mihajlović.

Spekulacije su brojne, do juna će ih biti još mnogo, a kandidat broj jedna za odlazak iz vlade je Goran Knežević koji se zbog ličnih i zdravstvenih razloga već povukao iz javnosti, kaže Popović.

"Priča se o ministru finansija, kao i Vladanu Vukosavljeviću, Goranu Trivanu. Zbog afera se odnedavno pojavilo i ime Vanje Udovičića. No u svakom slučaju u pitanju su personalne promene, a ne konceptualne. Ono što je sigurno, jeste da miljenici predsednika poput Aleksandra Vulina i Nebojše Stefanovića sigurno neće biti smenjeni," navodi Popović u izjavi za Glas Amerike.