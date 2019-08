Han Solo za dolar, poster filma za 2.000 dolara

U očekivanju novog nastavka „Ratova zvezda“ koji će svetsku premijeru imati 20. decembra 2019, ljubav prema serijalu može se meriti brojanjem dana do fima, ponavljanjem replika iz starih, polemisanjem ko je bolje odigrao ulogu, ali opipljivije je kada neko skuplja sve vezano za ovaj filmski spektakl, čiji sjaj traje već 42 godine.

Neki ljudi u Americi isto toliko dugo skupljaju sve što ima veze sa „Ratovima zvezda“, figurice, laserske mačeve, svemirske brodove, karte, sličice, postere, majice... lista je zaista duga. S vremena na vreme, organizuju se susreti kolekcionara i oni među sobom, ali i javnosti predstave delove svojih kolekcija. Glas Amerike bio je na jednoj takvoj, koju je organizovalo Kolekcionarsko društvo Vašington, DC u to u klubu za američke veterane.

Džonatan MekElvin predstavio je svoju kolekciju. Rastao je uz prve filmove „Ratova zvezda“ i skupljao sve ono što je nosilo na sebi ime franšize, a bilo je predviđeno da se baci posle potrebe: pakovanja hrane i papirne čaše. Najskuplja stvar koju je ponudio na ovom događaju je držač za knjige, koji je zapravo scena iz kantine iz prvog filma „Ratova zvezda“ koja je proizvedena povodom 30 godina trajanja serijala. Han Solo i Grido zajedno se trude da knjige ne padnu, i to za 200 dolara.

Džonatan kaže da je koštala i nekoliko stotina dolara kada se pojavila, a najviše voli da ima stvari iz Japana, pošto je film tamo prvi put izašao 1978. On sada ima 47 godina i troje dece i kaže da njegov hobi nije skup, jer se većina stvari može naći za 3 do 5 dolara. Naravno da se može dati i više para i čekati na kolekcionarskom tržištu da cena raste, ali Džonatanu je ovo samo hobi.

Džonatanov vršnjak Tomas Bun od samog početka prati „Ratove zvezda“. Na prodaju donosi sve čega ima duplikat. Skuplja sve vezano za serijal od 1978, kada su počele da izlaze figurice. Kako kaže, tada je bilo lako, igračaka je bilo svuda, a mnoge figurice likova iz flma iz detinjstva ima, i dalje i u dobrom su stanju. Kaže da je nekoliko godina čekao da mu roditelji kupe Milenijumski soko, a najskuplji predmet koji nudi je B-Wing letelica, koja se prodavala pre 5 godina u samo jednoj radnji u Americi, koja je zatvorena, i pakovanje je isto kao 1983, kada je izašao „Povratak Džedaja“.

Za ovaj predmet traži 40 dolara, a skoro sve ostalo prodaje za oko 5. Tomas je inače policijski detektiv iz Vašingtona, na tom poslu je 25 godina, i otac i deda su radili u policiji. Kaže da „Rat zvezda“ podstiče njegovu kreativnost. „Rat zvezda je kao bajka, samo ima mnogo eksplozija i super stvari“, kaže ovaj kolekcionar.

„Ko će se sećati filmova kao što je Ludi i brzi za 40 godina?“ pita se Rebeka Galeri, novinarka lokalnih medija dok nam pokazuje sadržaj kese u koju je stavila sve što je kupila. Tu su majica sa likovima Luka i Leje i Dart Vejdera, posteljina od koju će Rebeka da sašije letnju haljinu.

„Neću da spavam u toj posteljini, nisam osmogodišnji klinac“, kaže Rebeka uz napomenu da nije ni kolekcionar, već samo želi da čuva duh ove filmske sage. Volela je „Ratove zvezda“ kao dete, gledala filmove sa dedom i majkom, i misli da je generacija rođena 70tih godina prošlog veka odrastala na filmovima. Nije želela da se fotografiše ali nam je dala da slikamo par sitnica koje je kupila.

Najskuplji predmet na ovom dogadjaju je – poster. Poster je napravljen za film „Osveta Džedaja“. Da, dobro ste pročitali. Metju koji ga je doneo ovom prilikom, i koji je želeo da bude predstavljen samo imenom, i razumljivo, bez fotografije, pretpostavljamo zbog „blaga“ koje poseduje. Naime, kaže da kada je sniman film „Povratak Džedaja“, radni naslov je bio „Osveta Džedaja“. Fan klub u kome su uglavnom bili klinci, te 1983. godine dobio je mnogo reklamnog materijala za film, međutim, kako kaže Metju, tri nedelje pre premijere, Džordž Lukas shvata da osveta nije nešto što bi Džedaj uradio i menja ime filma u ono koje znamo.

Metju to otkriva preko nekoga iz kluba obožavalaca „Ratova Zvezda“ i na dvorišnoj rasprodaji kod njega viđa nekoliko nalepnica. Zamolio ga je da mu donese sve što ima, i umesto za 100 dolara, za 75 kupuje plakat za film „Osveta Džedaja“. „Nije to filmski plakat koji su napravili u 50 000 primeraka, možda ih ima 5 000. To su poslali obožavaocima, a posle tražili da im vrate nazad, uz kompenzaciju za neke druge stvar. Mnogi nisu pristali, jer su shvatili da imaju nešto što niko neće imati“. Navodi da zna da ima mnogo lažnih postera, ali kaže da pravi poznavalac zna koja je veličina postera i šta je na originalima, a šta na reprodukcijama.

„Primetićete da je Lukov laserski mač crven, a Dart vejderov plav, što znači da je Luk malo prešao na Tamnu stranu, a Vejder malo na dobru stranu“, kaže Metju. Nekoliko ljudi se interesovalo za poster, ali nisu bili spremni da plate 2000 dolara. On smatra da će cena još rasti i da će naći kupca. Prodao je nekoliko figurica i čaša i za par sati zaradio 280 dolara.