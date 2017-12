Raste nasilje na utakmicama juniora

Nasilje na utakmicama i manifestacijama u kojima učestvuju sportisti juniorskih kategorija zabrinjavajuće raste poslednjih godina, a roditelji su najčešće podstrekači i kreatori nedoličnog ponašanja na tribinama. Sa druge strane, mnoge zemlje uspele su da suzbiju huliganstvo i nasilje u sportu tako što je medijima zabranjeno da u prvi plan ističu nedolično ponašanje na sportkim terenima, čulo se između ostalog na konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati projekta "Reci NE navijačkom nasilju – umrežavanje lokalnih partnera i multisektorski pristup borbi protiv nasilja na sportskim terenima".

Porast nasilja na juniorskim utakmicama posebno zabrinjava i to je sada najveći problem, izjavio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. "Radi se o najmlađim uzrastima, o deci od 10 do 16 godina, ali to nije prisutno samo u Srbiji, već je globalna pojava. Roditelji svoje ambicije, ali i neuspehe prebacuju na decu, prave diskriminaciju i vrše pritisak koji deca ne treba da dožive", rekao je Udovičić.

Cilj projekta "Reci NE navijačkom nasilju" je da se preventivnim merama i edukacijom skrene pažnja mladih na negativne pojave u sportu i posledice nedoličnog ponašanja na tribinamma i da represija bude ostavljena kao krajnja meru za sprečcavanje nasilja, rekao je ministar, a prenosi Tanjug.

Na pitanje novinara da li treba uvesti strože zakone kao u zemljama koje su suzbile huliganstvo i nasilje u sportu, ministar je odgovorio da nijedna zemlja u celosti nije rešila taj problem u praksi, pa ni Velika Britanija na koju se, kako kaže, svi pozivaju.

Objašnjavajući rešenje koje su neke zemlje primenile u borbi protiv nasilja na sportskim terenima, i po kom mediji ne objavljuju vesti o nasilju, Udovičić je objasnio da je na taj načim sprečeno da bude dovoljno da neko bude huligan, pa da završi na naslovnim stranama medija.

"Igrao sam u mnogim zemljama i uverio se da nasilje i huliganizam na terenu ne završavaju ni na prvoj, ni na poslednjoj strani novina. U tim zemljama se u prvi plan stavlja pozitivna, a ne negativna vest. I mi treba da ističemo sportiste, a mnogi od njih će biti promoteri ove akcije", rekao je Udovičić.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Ljubisav Sekulić naglasio je da je glavni cilj MUP-a i svih koji vole sport da se iskoreni ili smanji nasilje na sportskim borilištima.

"Ne može Ministarstvo (unutrašnjih poslova) samo da uradi posao, treba uključiti i Ministarstvo omladine i sporta, nevladin sektor, sportske klubove i organizatore sportskih događaja i da zajedničkom akcijom dostignemo ciljeve", rekao je Sekulić.

Statistika pokazuje da je u poslednjih nekoliko godina smanjen broj teških krivičnih dela nasilja na sportskim terenima, ali je povećan broj prekršaja koji se odnose na korišćenje pirotehničkih sredstava, kazao je on.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević naveo je da, promovišući pozitivne vrednosti, sve institucije u društvu treba zajedno da povedu borbu protiv huliganizma.

"Mi smo tu borbu propustili da kanališemo i prestali smo da je mi vodimo, a hiligani su preuzeli glavnu reč i oni upravljaju 'normalnim' navijačima. Siguran sam da na kraju dobro uvek pobedi zlo i verujem da za nekoliko godina možemo da se vratimo na sportske terene i da će roditelji sa decom moći da odlaze na derbije, kao što su to činili pre 30 godina", poručio je Tomašević.

Na konferenciji su predstavljeni i dosadašnji rezultati projekta.

Navedeno je da je više od 550 učenika srednjih škola u Srbiji prošlo edukativne radionice za prepoznavanje i izbegavanje nasilja, kao i da je više od 500.000 mladih o tome informisano putem medija i na društvenim mrežama.

Plan je da se u projekat "Reci NE navijačkom nasilju" uključe lokalne samouprave, profesionalni edukatori, nastavnici, idoli mladih... kako bi se ukazalo na sve opasnosti od nasilja. Mediji su pozvani da one koji se nedolično ponašaju ne ističu ni na televiziji, ni na naslovnim stranama.

Projekat je realizovan u saradnji Ministarstva omladine i sporta, Centra za omladinu "Tvoja Srbija" i Internacionalne policijske akademije.