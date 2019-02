Putin preti novim raketama, Vašington odbacuje "rusku propagandu"

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u sredu da će Moskva usmeriti novo hipersonično oružje prema Sjedinjenim Državama, ako Vašington rasporedi rakete srednjeg dometa u Evropi.

Putin je tokom redovnog obraćanja o stanju nacije u Moskvi govorio o novom oružju koje je Rusija razvila, uključujući i novu raketu Zirkon koja će leteti devet puta većom brzinom od brzine zvuka i sa dometom od 1.000 kilometara.

Takođe je rekao da drugo novo oružje koje je najavio prošle godine, krstareća raketa na nuklearni pogon Burevestnik i Posejdon, podvodni dron takođe na nuklearni pogon, uspešno prolazi testove. Naglasio je da će novo oružje biti raspoređeno u Evropi, samo ako Sjedinjene Države povuku sličan potez.

"Rusija ne namerava, i veoma je važno da to ponovim, da rasporedi te rakete u Evropi. Ako se proizvedu i rasporede na evropskom kontinentu, a SAD imaju takve planove, to će dramatično pogoršati situaciju u pogledu globalne bezbednosti i predstavljati ozbiljnu pretnju za Rusiju, jer bi takve rakete mogle da stignu do Moskve za 10 do 12 minuta. To je veoma ozbiljna pretnja. U tom slučaju, morali bi da preduzememo slične akcije".

Putin, čija je popularnost na rekordno niskom nivou, optužio je Vašington da koristi izmišljene optužbe protiv Rusije da bi opravdao povlačenje iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa iz 1987. godine (INF).

Američki državni sekretar Majk Pompeo je u decembru prošle godine objavio da se Sjedinjene Države povlače iz sporazuma, a Rusiji je dao rok od 60 dana da ponovo počne da poštuje njegove odredbe.

Stejt department je u sredu odbacio Putinove izjave kao propagandu, čiji je cilj da se preusmeri pažnja sa navodnog ruskog kršenja INF-a.

"Ocene predsednika Putina su nastavak ruske propagande da bi se izbegla odgovornost za kršenje sporazuma INF", navela je portparolka Stejt departmenta.