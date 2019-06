Putin optužio Vašington za "ekonomski egoizam"

Kineski predsednik Ši Đinping pozvao je svetske sile da zaštite globalni multilateralni ekonomski sistem, i poručio da je važno pronaći rešenje za trgovinske sporove, uprkos neslaganjima. Na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsednik Vladimir Putin, ocenio da je saradnja Kine i Rusije ključna za globalnu bezbednost. On je rekao da je Moskva spremna za saradnju sa svim zemljama uključujući Sjedinjene Države, ali je imao i oštre reči na račun Vašingtona koji je optužio za “ekonomski egoizam”.

Agresivne američke taktike kao što je kampanja protiv kineske telekom firme Huavei vodiće ka trgovinskim ratovima, a moguće i pravim ratovima, upozorio je ruski predsednik Putin u Sankt Peterburgu, izražavajući solidarnost sa Kinom. Iako je izrazio spremnost da sarađuje sa Amerikom, pozvao je da se preispita uloga dolara u svetskoj trgovini, navodeći da je američka valuta postala instrument pritiska. Takođe je ocenio da SAD preuzimaju pravna ovlašćenja nad celim svetom.

“Žao mi je što moram da kažem da se tako SAD ponašaju, tako proširuju svoju jurisdikciju nad celim svetom. Uzgred, o tome sam već govorio pre 12 godina. Taj model je ne samo u suprotnosti sa normalnom logikom komunikacija među zemljama, u realnosti jednog složenog multipolarnog sveta, što je još važnije - u raskoraku je sa izazovima budućnosti.”

​Putin je posebno pomenuo američke pokušaje da poremeti dostavljanje ruskog gasa u Evropu i potisnu telekom giganta - Huaveija.

"Brine nas što destruktivna praksa ne pogađa samo tradicionalna tržišta robe i energije, već se prebacuje na nova tržišta. Na primer, situacija sa Huaveijem koji se grubo proteruje sa svetskog tržišta. U nekim krugovima to već zovu prvim tehnološkim ratom dolazeće, digitalne ere.”

Kineski predsednik Ši je govorio pomirljivijim tonom, i podsetio na jake trgovinske i investicione veze Kine i SAD.

“Teško je zamisliti potpuni raskid SAD sa Kinom ili obrnuto. Mi nismo zainteresovani za to, niti to žele naši američki prijatelji. Predsednik Tramp je moj prijatelj i uveren sam da ni on to ne želi.”

Ši je poručio da je globalizacija istorijski trend koji će se nastaviti, a da je antiglobalizacija trenutni, retrogradni fenomen, koji može da izazove talase ali ne i da zaustavi velike tokove.

Na panelu sa predsednicima Rusije i Kine učestvovao je i generalni sekretar UN Antonio Gutereš, koji je poručio da je važno sprečiti da SAD i Kina skliznu u novi hladni rat.

Ruski predsednik juče je poveo kineskog lidera u obilazak svog rodnog Sankt Peterburga brodom, rekom Nevom a kasnije mu je uručio titulu počasnog doktora na gradskom univerzitetu. Ekonomski forum u Sankt Petersburgu otvoren je u sredu a trajaće do subote.