Pridruženje Srbije i CG EU manje zavisi od Brisela

Strategija za prijem Srbije i Crne Gore u EU, koja bi trebala da bude objavljena početkom naredne godine, konkretizuje obećanje predsjednika Evropske komisije, Žan-Kloda Junkera, da će te dvije zemlje postati evropske članice do 2025. godine. Medjutim, kao što su više puta naglasili evropski zvaničnici, to bi značilo da barem par godina ranije treba uspješno zatvoriti sva pregovaračka poglavlja i čekati na ratifikaciju prijema u Evropskom parlamentu i parlamentima

država članica.

Naredna godina, uz podršku bugarskog predsjedavanja, vanredni samit koji je najavljen i strategiju prijema Srbije i Crne Gore, čije se objavljivanje očekuje u februaru, trebala bi biti vrijeme brzog napredovanja Beograda i Podgorice prema Briselu. U Evropskom parlamentu vjeruju da je evropskoj strani poseban poticaj dao predsjednik Evropske komisije koji je najavio prijem Srbije i CG do

2025. godine.

"Smatram da je g. Junker veoma hrabar političar kada je to rekao, jer moramo stvari spustiti na zemlji i sve zavisi od toga kako se radi u samoj zemlji. Lično, veoma rado bih izrazio dobrodošlicu Srbiji i CG čak i ranije, ali nije moguće nešto ubrzati bez ispunjavanja svih kriterija. Ipak, ova Junkerova izjava je mnogo bolja od one da neće biti proširenja u narednih pet godina, jer to je sada na neki način i zvanično, ozbiljno obećanje od strane evropskih institucija i države regiona to treba jednako ozbiljno da prihvate. Ako je takvo obećanje dao predsjednik EK, mislim da mi sada treba sve da planiramo u skladu sa takvim obećanjem", ističe član spoljnopolitičkog komisteta Evropskog parlamenta Edvard Kukan.

Podrška EP regionu je nesporna, kao što je i nesporno da su Srbija i Crna Gora do sada uložile najveće napore da predju put ka evropskom članstvu. Kada će se to desiti, manje zavisi od Brisela.

"Svih šest država regiona imaju jasnu evropsku perspektivu, a prednjače Crna Gora i Srbija. Srbiju posebno poznajem kao njen izvjestilac, a kada će se ona pridružiti EU, u najvećoj mjeri zavisi od toga da li je politika u toj zemlji spremna da ispuni očekivano. Reforme se moraju usvojiti i primjeniti. Veoma aktivno podržavamo zemlju u tim naporima a mislim da je za cijeli zapadni Balkan izjava g. Junkera važna jer je po prvi put ova komisija govori o proširenju, njen predsednik govori o regionu i, posebno, o dvije države ZB. Mnogi članovi spoljnopolitičkog komiteta iz različitih političkih grupa su godinama naporno radili na ovome i veoma smo zadovoljni da konačno i predsjednik EK sada o tome govori", kaže predsjedavajući spoljnopolitičkog komiteta EP i izvjestilac za

Srbiju, Dejvid Mekalister.

Očekuje se da naredne godine Beograd i Priština naprave konačne korake prema punoj normalizaciji odnosa, od čega direktno zavisi i evropski proces.

Sada, kada je odredjen datum prijema, planira se, a to pominje i nacrt strategije, da Srbije i CG zaključe sva poglavlja pregovora najkasnije do 2023. kako bi dali vremena EP i nacionalnim parlamentima da ratifikuju prijem novih članica sa zapadnog Balkana. Taj dio posla već nije u evropskim rukama, upozorava se, i ukazuje da pred cijelim zapadnobalkanskim društvom stoji još dosta reformskog i integracijskog posla.