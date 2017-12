Prepucavanje senatorke i Trampa oko "seksističkih" tvitova

Američki predsednik Donald Tramp suočen je sa kritikama pošto je objavio uvredljivi tvit na račun demokratske senatorke iz Njujorka Kirsten Džilibrend. Senatorka je izjavila da predsednik pokušava da ućutka njene pozive da podnese ostavku, pošto ga je više žena ponovo optužilo da ih je seksualno uznemiravao ili napao u prošlosti. Grupa članica američkog Kongresa objavila je u utorak da traži istragu navoda o Trampovom nedoličnom ponašanju. Bela kuća je odbacila te navode.

Kirsten Džilibrend, demoratska senatorka iz Njujorka, razgnevila je Trampa tvitom u kojem poziva Kongres da istraži navode više od deset žena da ih je predsednik seksualno uznemiravao. U odgovoru na Tviteru, u ranim jutarnjim satima, predsednik je Džilibrend opisao kao osobu koja bi dolazila u njegovu kancelariju “moljakajući” za donacije za svoju kampanju i koja bi učinila sve da ih dobije. Džilibrend smatra da je to Trampov pokušaj da je posrami.

"Ja to vidim kao seksističko blaćenje moje ličnosti. Mislim, to jeste to i to je deo predsednikovih pokušaja da ljudima lepi etikete, da ih proziva, ali mene to neće ućutkati. Cilj mu je da me ućutka. To neće ućutkati žene, koje su mu se direktno suprotstavile i neće ućutkati milione žena, koje se svakog dana od njegova inauguracije oglašavaju o stvarima sa kojima se ne slažu”.

Tokom predsednikove kampanje prošle godine, nekoliko žena je izašlo u javnost sa tvrdnjama da ih je Tramp uznemiravao ili seksualno napao u prošlosti. Neke od njih su se ponovo oglasile u ponedeljak, posle nedelje u kojoj su trojica američkih zakonodavaca podnela ostavku zbog navoda o seksualnim prestupima.

"Gospodin Tramp me je nekoliko puta poljubio u obraz, a onda i u usta. Taj momenat je uticao na moj život daleko posle samog tog događaja."

"Počeo je da mi gura ruku ispod suknje i to je bio poslednji put da sam nosila suknju za vreme nekog putovanja…"

Počevši od holivudskog producenta Harvija Vajnstina, niz istaknutih muškaraca bio je prinuđen da podnese ostavku ove godine pošto su optuženi za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje žena. Grupa članica Kongresa iz redova Demokratske stranke saopštila je u utorak da traže istragu navoda o Trampovim seksualnim prestupima.

"Seksualno zlostavljanje i zloupotrebe se neće tolerisati bilo da je počinilac holivudski producent, slavni kuvar, član Kongresa ili predsednik Sjedinjenih Država”, rekla je Lois Frenkel, članica Predstavničkog doma iz Floride.

Bela kuća je u utorak odbacila tvrdnje da je Trampov tvit o Džilbrend bio seksistički - poručila je Sara Hakabi Sanders.

“Ako se osvrnete na ranije predsednikove komentare, koristio je tu istu terminologiju više puta govoreći o muškarcima. Ni na koji način to nije seksizam. On samo priča o sistemu koji imamo, a koji nije ispravan, u kojem specijalni interesi kontrolišu našu vladu. A smatram da verovatno nema mnogo ljudi, koji su u većoj meri pod kontrolom političkih donator, nego senatorka koju je predsednik pomenuo”.

Tramp je prošle godine pobedio na predsedničkim izborima, iako ga je čak 17 žena optužilo za seksualne prestupe.