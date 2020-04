Preminulo još pet osoba, od danas na snazi lakše mere

U poslednja 24 sata u Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo još pet osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 130. Potvrđeno je novih 260 slučajava COVID-19, što je ukupno 6.890 registrovana slučajeva zaraze, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

U poslednja 24 sata testirani su uzorci 3.543, od kojih je 260 bilo pozitivno na koronavirus. Hospitalizovano je ukupno 3.660 pacijenata, do se na respiratoru nalazi 101 pacijenat.

Ukupan broj izlečenih pacijenata je 977. Do 15 časova 21. aprila 2020. godine u Srbiji testirano je ukupno 45.355 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Ministar Lončar rekao je da je registrovano 656 zdravstvenih radnika pozitivnih na virus korona. On je naveo da je kod 430 obolelih klinička slika zahtevala bolničko lečenje.



Procenat zdrastvenih radnika koji su zaraženi, u ukupnoj populaciji pozitivnih na Kovid 19, je 9,52 odsto, dodao je ministar.



U socijalnim ustanovama za smeštaj odraslih i starih do sada je registrovano 489 korisnika koji su pozitivni na Kovid 19, kao i 98 zaposlenih.

Procene SZO

Malo je verovatno da će korona virus tokom leta nestati, jer se prebacuje na zemlje južne hemisfere, ukazao je epidemiolog Predrag Kon i dodao da poslednja upozorenja Svetske zdravstvene organizacije upravo zato shvata kao procenu te organizacije da epidemija nije na zalasku, već se nastavlja.



Kon je, kaže, tako shvatio upozorenje SZO zemljama koje su počele da popuštaju mere da je to preuranjeno.



Kako je naveo, veliko pitanje je koliko će biti veliki potencijal tog virusa ne samo ove, već i naredne godine.



Kon je rekao i da u SZO nisu baš do kraja jasno objasnili zbog čega imaju taj stav, ali da je ključno pitanje koliko je svaka zemlja pojedinačno spremna da otkriva virus i da radi na njegovom suzbijanju i da je upravo to suština stava SZO.