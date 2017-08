Požar i na Lovćenu, situacija kritična

Komandir cetinjskih vatrogasaca Peđa Moštrokol saopštio je da je situacija na Lovćenu i dalje kritična, te da najjači požari plamte prema Ivanovim koritima i Ćeklićima. U pomoć im je stigla i Vojska, kolege iz Podgorice i Budve, a ako ne bude jačeg vjetra gasiće i avioni MUP-a

Iako je požar na planini Lovćen iznad Cetinja tinjao danima, to izgleda nije bilo dovoljno upozorenje za nadležne službe. U međuvremenu, posebno u ponedeljak i utorak, požar se rasplamsao, a ugrožen je bio i simbol Crne Gore – mauzolej na vrhu Lovćena.

Na terenu su već par dana svi pripadnici Službe za zaštitu i spašavanje i službenici Nacionalnog parka Lovćen, a na dijelu do Njegoševog maozoleja raspoređeno je 30 pripadnika Vojske Crne Gore. Planina je prekrivena gustim dimom, a požar se širi velikom brzinom. Komandir Vatrogasne jedinice Cetinje, poznate po herojskim podvizima njenih pripadnika u gašenju požara širom Crne Gore Peđa Moštrokol, kaže da je poažar teško kontrolisati:

"Borimo se i ne znam kako ćemo i do kada ćemo to završiti. Složena je situacija. Požar se širi prema vrhu Lovćena. Pokušavamo da ga lokalizujemo, ali zbog terena i vjetra, to je nemoguće. Pozvali smo u pomoć Vojsku, tu su i radnici Nacionalnog parka", objašnjava on.

U gašenju požara u ponedeljak je učestvovao tek jedan avion, ali nije mnogo pomogao smirivanju situacije. Cetinjani apeluju na Direktorat za vanredne situacije da pošalje podršku iz vazduha. Istovremeno, iz Direktorata tvrde da je požar na Lovćenu prioritet.

O šteti pričinjenoj na ovog planini, tek će se naknadno govoriti. Ona će svakako biti velika, kako u ekonomskom, tako i u ekološkom pogledu.

Osim na Lovćenu, situacija je teška u Ćeklićima i u Građanima gdje ekipe takođe danonoćno dežuraju kako bi sporiječili širenje vatre.