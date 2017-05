I dalje se ne zna ko će biti novi premijer Srbije

Svi ministri su na poklon od Aleksandra Vučića dobili po knjigu - tako je danas završena poslednja sednica Vlade kojom je Vučić predsedavao kao premijer. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u sredu će preuzeti dužnost predsednika države. Kako će se situacija dalje razvijati, ko će menjati Vučića do izabora novog premijera?

Vučić je naveo da još nije sasvim odlučio ko će biti budući premijer - o tome će, kako je rekao, zasedati SNS, a biće održani i razgovori sa koalicionim partnerima.

“Ono što će biti najvažnije i najteže da se očuva - to su disciplina i odgovornost u trošenju novca. Da ne sme da se troši više od onoga što se ima, ne sme da se izlazi svima u susret. To jednostavno ne može.”

A kako je objasnio prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, prema Ustavu i zakonu, kada Aleksandar Vučić položi zakletvu za predsednika Srbije, na mestu premijera će ga zamenjivati prvi potpredsednik Vlade, do izbora novog kabineta.

“Mi koristimo izraz tehnička vlada, ali to u stvari znači da je to vlada koja čeka izbor nove vlade. U tom smislu zna se tačno šta su dužnosti i ovlašćenja takve vlade. Nadam se da će to veoma kratko trajati.”

Dačiću je, kako je rekao, simpatično je kada vidi pisanja medija o tome kako ko stoji na kladionici kao kandidat za budućeg premijera. Ozbiljne priče u Vladi Srbije o tome ko će biti novi premijer nije bilo, istakao je Dačić i dodao da je važnije od toga ko će biti premijer to da li svi dele iste ciljeve, jesu li im posvećeni i da budući predsednik Vlade bude potpuno posvećen tom poslu.