Rok za prijavu za 100 evra ističe u ponoć

U petak u ponoć ističe rok za prijavljivanje građana za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra. Građani se mogu registrovati tokom dana na portalu Uprave za trezor https://idp.trezor.gov.rs/ ili putem telefona na broj 0800 101 100.

Ministar finansiija Siniša Mali rekao je da se za pomoć do sada prijavilo 6,2 miliona ljudi, navodi se u saopštenju minsitarstva. Do sada je 100 evra isplaćeno većini prijavljenih, a preostalih 75 hiljada građana može da očekuje isplatu do ponedeljka 8. juna.

U slučaju eventualnih problema sa isplatom građani mogu da pozovu broj kol centra ili da odu na sajt Uprave za trezor gde su im omogućene reklamacije.

Kako se navodi u saopštenju, ministar finansija je ocenio da je "država ovim pokazala da je jaka, da ima novac i građanima je pomogla da smanje negativne posledice koronavirusa".

Međutim, pojedini ekonomski stručnjaci su rekli da se Srbija dodatno nepovoljno zadužila na međunarodnom finansijskom tržištu u iznosu od 2,1 milijarde evra, kako bi mogla da isplati pomoć od sto evra, te da će građani taj novac morati da vraćaju.

Opoziciona Stranka slobode i pravde ocenila je u saopštenju da će "vlada Aleksandra Vučića biti upamćena po najvećem budžetskom deficitu u istoriji koji je u periodu januar - april dostigao milijardu evra", što je, kako kažu, veći deficit nego u celoj 2009, godini svetske ekonomske krize.

"Umesto da se bori protiv ekonomske krize, država se zadužila dve milijarde evra da bi zapušila rupe pred izbore, a umesto da poveća investicije koje pozitivno utiču na privredu i zapošljavanje, u aprilu ih je smanjila za 60

odsto u odnosu na prethodnu godinu", navodi se u saopštenju.