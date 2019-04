Policija zabranila skup koji je prijavio vlasnik TV Pink za subotu

Policijska uprava za grad Beograd zabranila je skup "Stop violence, just love" u organizaciji direktora "Pink internešnel kompani" Željka Mitrovića, koji je bio najavljivan za subotu, 13. aprila, u Beogradu, istoga dana kada se održava protest "Jedan od pet miliona" ispred Doma Narodne skupštine.

Vlasnik TV Pink tražio od MUP-a da mu odobre da dođe sa šleperom i ozvučenjem pred Skupštinu grada, a Policijska uprava za grad Beograd donela je zaključak o odbacivanju prijave, koju je podneo Mitrović, kao neblagovremenu i neusklađenu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju, saopšteno je iz MUP-a.

Mitrović je policiji podneo prijavu za održavanje skupa ispred Skupštine grada Beograda, u periodu od 17 do 22 sata.

On je, ranije danas, na svom Tviter nalogu naveo da je podneo prijavu za održavanje skupa.

"Uz poštovanje svih propisa, uputili smo zahtev MUPu za organizaciju događaja ''Stop violence, just love''. Izabrali smo lokaciju ispred Skupštine grada, da ne bi bilo da krademo goste! Pobednik je onaj ko skupi više ljudi, mi ne dovozimo nikoga, nudimo samo ljubav umesto nasilja", napisao je Mitrović na Tviteru.

Vlasnik TV Pink je najavljivao je da će napraviti muzički performans i da će se sa kamionima sa razglasom "pridružiti“ učesnicima protesta ispred Narodne skupštine, ali - preko puta ulice.

Živković: Otkazivanje protesta je Vučićeva prevara

Zoran Živković, narodni poslanik i predsednik Nove stranke, u izjavi za Glas Amerike kaže da se ova situacija ne može smatrati kao neka vrsta pobede opozicije jer “to je ta farsa, uigrana varijanta”.

“Nenormalni Mitrović će nešto da predloži, a onda će “kao” odgovorna srpska vlast da uradi nešto što je po zakonu. To je nameštaljka gde Srpska policija treba da se predstavi kao neko ko se brine o bezbednosti građana, a sa druge strane to rednovno nije tako, već je to nameštena igra gde bi i Mitrović i policija trebalo da ispadnu dobri momci,” kaže Živković koji napominje da je cela situacija “još jedna Vučićeva prevara”.

Živković, koji je i sam bio jedan od učesnika i organizatora prevrata 5. oktobra, napominje da je što se tiče pokreta 1 od 5 miliona i protesta u subotu, “plan je da se urade ozbiljne stvari, bez bilo kakvih gluposti koje se tiču provokacija i neprizornih poteza kao što je upad u RTS”.