Počinju komercijalni letovi sa aerodroma u Beogradu

Kompanija Viz er uspostavila je danas let od Londona do Beograda, što je prvi komercijalni putnički let na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" nakon obustavljanja letova 19. marta zbog krize izazvane pandemijom virusa kovid19.

Komercijalni letovi Er Srbije počinju 21. maja.

Avion Viz era A320-200, koji je poleteo sa londonskog Lutona, sleteće u Beograd sa prvim putnicima oko 11.45 sati, a planirano je da taj avion poleti nazad za London u 12.30 sati, prenosi Tanjug.

Na osnovu rezervacionog sistema može se videti da se naredni let za London očekuje tek 1. juna, kao i da aviokompanija planira da leti četiri puta nedeljno na toj liniji.

Ostale linije Viz planira da obnovi početkom juna: od 1. juna očekuju se letovi iz Beograda za Basel (letovi tri puta nedeljno), Malme (četiri puta nedeljno), Stokholm (dva puta nedeljno), Memingen (tri puta nedeljno), Ajdhoven i Maltu (četiri puta nedeljno).

Prema pisanju Tangosix portala, ove nedelje nacionalna avio-kompanija Air Serbia obnoviće letove za Frankfurt, Cirih, Beč i London Hitrou, a avio-kompanija Belavia letove za Minsk. Očekuje se da će u narednom periodu, u zavisnosti od regulative i razvoja situacije, još veći broj avio-kompanija ponovo uspostaviti letove ka većem broju destinacija, navodi portal.

Na beogradskom aerodromu u toku je implementacija odgovarajućih procedura i mera koje će, uz sanitarne mere koje primenjuju avio-kompanije, osigurati bezbednost svih putnika, partnera i zaposlenih od trenutka kada se uspostave prvi letovi. Ove procedure, između ostalog, obuhvataju organizaciju tokova putnika, postavljanje oznaka i informacija u zgradi terminala i pojačane mere higijene i dezinfekcije prostora, i usaglašene su sa međunarodnom i domaćom regulativom, prenosi Tango six.

Kako bi se putnici i javnost na vreme upoznali sa propisanim načinom ponašanja prilikom boravka u zgradi terminala, kompanija VINCI Airports pokrenula je edukativnu kampanju pod nazivom „Čuvamo jedni druge“ na svih 45 aerodroma širom sveta kojima upravlja, a koju će i beogradski aerodrom redovno komunicirati putem svojih zvaničnih kanala.