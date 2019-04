Njujork - poligon probe 5G tehnologije

Peta generacija mreža mobilne komunikacije, poznatija kao 5G, trebalo bi da omogući brzo i pouzdano povezivanje. Međutim, prelazak na njeno korišćenje neće se dogoditi preko noći. Samo mali broj gradova u Sjedinjenim Državama trenutno pristupa toj mreži. Njujork je jedan od američkih gradova koji gradi eksperimentalnu mrežu za ispitivanje granice 5G tehnologije.

U budućem svetu visoke tehnologije automobili se samostalno voze, bez vozača, dok hologrami odlaze na poslovne sastanke. Dostizanje takve vizije podrazumeva obiman terenski rad i mnogo testiranja.

U te svrhe istraživači su u gradu Njujorku konstruisali eksperimentalnu bežičnu mrežu pod imenom Kosmos. Gil Zusman, sa Univerziteta Kolumbija, objašnjava da se radi o zajedničkom projektu.

“Njujorškog Univerziteta, Ratgersa, Kolumbije sa mnogobrojnim partnerima poput grada Njujorka, kompanije Silikon Harlem, Univerziteta u Arizoni, Siti koledža i kompanije IBM”, kaže Zusman.

Projekat Kosmos, je bežično, probno okruženje za tehnologije nove generacije, koje se može programirati. Nije ograničeno isključivo na razvijanje 5G mreže.

“Naše nastojanje je da se istraživači, bilo iz sfere industrije ili nauke, mogu ulogovati i eksperimentisati sa bilo kog mesta”, dodaje Zusman.

“Tako da, ukoliko imaju ideje koje nisu povezane sa 5G tehnologijom ili su pak relevantne za 6G – sve to mogu da isprobaju”, objašnjava on.

Ono što čini Kosmos jedinstvenim je njegovo urbano okruženje u stvarnom životu. Ima sposobnost da prostor od 1,6 kvadratnih kilometara zapadnog Harlema transformiše u otvorenu laboratoriju prekrivenu radio-čvorištima, ili mestima za povezivanje.

Džošua Brajtbart, iz Tehnološke službe Njujorka, ukazuje da se ispituju koristi nove mreže.

“Izazovi sa kojima se trenutno suočava 5G tehnologija je to što se počinje sa primenom pre nego što smo u potpunosti upoznati kako se koristi i koji bi joj mogli biti dometi. Mreža Kosmos nam pruža mogućnost da proučimo sistem, upoznamo 5G tehnologiju i da se uverimo hoće li od toga imati koristi svi Njujorčani”, ukazuje Brajtbrajt.

Tim istraživača koji je osmislio Kosmos dizajnirao je program za prve korisnike ultra-brze mreže: studente i nastavnike.

„Srednjoškolcu može sinuti ideja za radio ili neku drugu aplikaciju koja bi mogla da se pokrene unutar testnog okruženja”, ističe Klejton Benks iz kompanije Silikom Harlem. “Dakle, doslovce kompanija IBM i đaci mogu raditi na istoj platformi. To je nikada ranije viđen pristup”, kaže on. Dok njegov kolega Brus Linkoln ističe značaj koji to može imati na obrazovni proces.

“I odjednom dobijete nastavnike koji razumeju forme talasa i širenje signala. I odmah uvide koliko im to pomaže da budu bolji nastavnici matematike i prirodnih nauka”, smatra Linkoln.

Kada je čitava zajednica platforma za rad, mogućnosti su neograničene, kao i mreže na kojima rade.