RSE: Ruske vojne vježbe preplašile armensko selo

Vojna vježba koje su izvodili vojnici 102. ruske vojne baze stacionirane na sjeverozapadu Armenije izazvala je veliku paniku među stanovnicima u selu Panik, izvještava Armenski servis Radija Slobodna Evropa.

Seljaci koji nisu bili svjesni vježbi uplašili su se, misleći da se u njihovoj općini dešavaju stvarne vojne operacije.

Kasnije se ispostavilo da su korišteni ćorci i eksplozivi dizajnirani za obuku. Ipak, to nije smirilo stanovnike Panika, jer su tražili od ruskog komandanta da objasni na osnovu koje naredbe su obavljali vježbu bez odgovarajućeg obavještenja.

"Zašto ste pucali? Recite nam!" ljuti seljani su izazivali rusku vojsku. "To je stambeni prostor. Da li razumijete to? Uplašili ste cijelo selo."

"Nismo pucali ni na koga od vas," objasnio je ruski oficir. "To su bili pucnji u prazno."

Seoski starješina Panika Vardan Makejan upozorio je agenciju za nacionalnu sigurnost i policiju na ovaj incident. Stanovnici sela nisu dozvoljavali vojnicima da napuste selo dok nisu došli pripadnici armenske službe unutrašnjih poslova. Makejan je rekao da su se neka djeca onesvijestila zbog zvukova eksplozije i pucnjeva. A zvuci su se čuli čak i u susjednim selima.

Vođa sela, u kojoj živi oko 3.000 ljudi, rekao je da su umjesto da pokažu dokumenta, vojnici pokušali da odu samo uz izvinjenje.

"Izgovarajući 'Žao nam je', oni su otišli​... Trebalo bi da razumiju... Nisu pokazali nijedan dokument niti meni, niti policiji i Službi nacionalne sigurnosti. Rekli su da rade svoj vojni posao i nisu obavezni da pokažu bilo koji dokument," rekao je Mekijan za RSE.

Stanovnici Panika snimili su sve i podijelili to na Internetu. RSE je u srijedu od zamjenika komandanta 102. ruske vojne baze Alekseja Paljuhoviča pokušao da dobije objašnjenje o tome na osnovu čijeg naređenja su vježbe sprovedene u rezidencijalnoj zoni.

Aleksej Paljuhovič: Sada nisam spreman da govorim, jer je istraga u toku i mi ćemo vam pružiti informacije o rezultatima preko naše informativne službe.

RSE: Da li je to rađeno po naređenju ili su vojnici djelovali sami?

Aleksej Paljuhovič: Vojne vježbe su sprovedene kao dio napora da se poboljša spremnost vojne baze, uključujući i potrebe izvršavanja borbenih zadataka postavljenih u bazi. Što se tiče onoga što je pogrešno, kažem vam ponovo, obavjestićemo vas o rezultatima [istrage].

RSE: Da li je dozvoljeno da se to sprovede u rezidencijalnoj zoni? Bilo je kuća na udaljenosti od samo 20 metara. Da li je bilo dozvoljeno da tamo izvodite vojne vježbe?

Aleksej Paljuhovič: Nisam spreman da odgovorim na to pitanje. Zašto ponovo to pitate? Istraga je u toku. Lično sam se zvanično izvinio guverneru i obavijestićemo vas o ostalom.

Paljuhovič je ujutru primio Karena Saruhanijan, guvernera pokrajine Širak u Armeniji. Ispostavilo se da je ponudio izvinjenje i rekao da se takva stvar neće ponoviti.

"Rekli su da je to bila 'viša sila', odnosno da nije bilo reda, da se desilo nešto što nije bilo predviđeno, i da su za to ponudili izvinjenje. Pošto su to prvi put uradili, uvjeravali su nas da se to neće ponoviti. Oni su rekli da će oni koji su odgovorni za taj incident odgovarati," rekao je Saruhanijan.

Prema međudržavnom sporazumu između Armenije i Rusije, 102. vojna baza mora da upozori lokalne vlasti, policiju i Službu nacionalne sigurnosti o pravcu njenog kretanja. Što se tiče vojnih vežbi, ona nema pravo da izvodi vježbe na mjestima koja nisu određena za vojnu obuku.

Što se tiče toga da li je međudržavni sporazum prekršen ili ne, guverner je rekao da će pokrenuta istraga to pokazati.

"On [Paljuhovič] je dao uvjeravanja da će, kao rezultat unutrašnje istrage, on dati odgovore," rekao je Saruhanijan.

Stanari sela Panika se sjećaju kako je prije nekoliko godina na terenu za obuku ruske vojne baze u blizini sela Vahramaberd ubijeno dvoje djece nakon eksplozije i kako je 2015. godine ruski vojnik zaklao sedmočlanu armensku porodicu u Gjumriju. Kažu da to što se desilo u njihovom selu pokazuje da ruska strana radi šta god želi.

Hovhanes Jndojan, stanovnik Panika, apelovao je na vladu da poduzme nešto.

"Danas nije bilo žrtava, nije bilo ničega osim straha i anksioznosti, ali to može postati uobičajena praksa. Zato bih zamolio Vladu da poduzme mjere kako bi spriječila takvu arbitrarnost. U toj novoj Armeniji ne bi trebalo da se desi tako nešto," rekao je Jndojan.

U selu Paniku se takođe žale na kretanje ruskog vojnog naoružanja. Teška vojna mehanizacija prouzrokuje oštećenje puteva, ali ruska strana ne nadoknađuje nikakvu štetu.

Tekst je u celosti prenet sa sajta Radija Slobodna Evropa.