Palmer: Beograd i Priština da se vrate pregovorima pre izbora u Srbiji

Beograd i Priština bi trebalo da se vrate za pregovarački sto pre održavanja izbora u Srbiji naredne godine, rekao je zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer u intervjuu za BBC na srpskom.



"Izbori su u Srbiji verovatno sledećeg proleća i važno je da se pregovori nastave pre, jer izborni ciklus to otežava", rekao je visoki zvaničnik Stejt departmenta zadužen za Balkan.

Palmer je istakao i da treba povući takse koje je Priština uvela na robu iz Srbije i BiH.



"Nadam se da dve strane mogu postići dogovor o punoj normalizaciji i da će se to desiti što pre, ali ne bih davao neke vremenske okvire za to. Sve zavisi, koliko će obe strane biti spremne da nastave tim putem - prvo da se

vrate pregovorima, a zatim da postignu sporazum".

​Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD zadužen za Evropu i Evroaziju kazao je za BBC na srpskom da je "prvi put iz novina čuo da bi Filip Riker mogao da bude novi šef pregovaračkog tima ako dođe do promene formata dijaloga Beograda i Prištine".



Upitan da li bi za rešavanje kosovskog problema mogla da se održi međunarodna koferencija, Palmer je rekao da nije siguran da je došlo do trenutka kada je potrebna međunarodna konferencija, pošto je počet proces dijaloga pod rukovodstvom EU, koji je doveo do određenog napretka.