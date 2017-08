Operacije mozga na 3D modelima

3D modeli u prirodnoj veličini, koje koriste holivudski studiji za stvaranje vizuelnih efekata, takođe mogu da služe kao rekviziti za hirurge koji izvode komplikovane operacije. Lekari na univerzitetu Džons Hopkins u Baltimoru u Merilendu, kažu da čak i gostujući hirurzi mogu da imaju dobrobiti od treninga na realističnim modelima ljudske glave u prirodnoj veličini.

Snimanje horor filma sa grotesknim likovima često uključuje pravljenje realističnih trodimenzionalnih modela lica, ruku, nogu i, u zavisnosti od nivoa stravičnosti, čak i unutrašnjih organa. Na osnovu toga, hirurzi iz Dečje bolnice u Bostonu su, u saradnji sa holivudskim grupama za specijalne efekte, počeli da sprovode program za vežbanje hirurških operacija na mozgu.

“To je rezultiralo time da su se naše simulacije osećale sve više kao filmovi, više kao konematografija, osećale su se kao pozorište”, kaže Piter Vinstok iz dečje bolnice u Bostonu.

Ovaj model glave deteta od 14 godina u prirodnoj veličini takođe sadrži i realistični mozak na kojem hirurg može da vežba tretman za pojačano stvaranje cerebrospinalne tečnosti, stanja koje se često može uočiti kod tinejdžera.

Trenutno, vežbe se uglavnom izvode na leševima i čan na nekim vrstama voća i povrća. Ali 3D model je bolji jer može da se napravi sa posebnom anomalijom na kojoj hirurg može da operiše.

“I to možemo da radimo na treninzima u Sjedinjenim Državama ili možemo da uzmemo te modele i radimo u drugim zemljama i odnesemo ih hirurzima da nauče kako da rade određene operacije i druge operacije koristeći 3D modele. To je bezbedno, to je realistično, može da se popravi i prava lepota toga je što možemo zapravo da koristimo instrumente koje upotrebljavamo u operacionoj sali na modelima glava štampanim u 3D tehnici”, kaže Alan Koen neurohirurg.

Kreatori 3D hirurških modela priznaju da bi mogao da bude izazov ubediti svoje kolege da pronađu vreme da vežbaju na njihovim simulatorima, iako su studije pokazale da vežbanje poboljšava efikasnost i ishod hirurških operacija.