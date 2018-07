Olga Danilović - od srećne gubitnice do prve titule u karijeri

Srpska teniserka Olga Danilović osvojila je prvu WTA titulu u karijeri trijumfom na turniru u Moskvi, gde je u finalu bila bolja od Ruskinje Anastasije Potapove, posle velike borbe u tri seta - 7:5, 6:7 (1), 6:4.



Sedamnaestogodišnja Beograđanka prva je teniserka u istoriji koja je uspela da trijumfuje na jednom WTA turniru, na koji je u glavni žreb ušla kao srećna

gubitnica iz kvalifikacija.

Duel dve teniserke rođene 2001. godine bio je nabijen emocijama i obe su prolazile kroz veoma teške trenutke, a na kraju je više nerava imala Danilovićeva, koja je tako najavila blistavu karijeru.



Mogla je Olga do titule da stigne sa mnogo manje drame, jer je u drugom setu kod vođstva od 5:4 imala meč loptu, ali u tim trenucima nije mogla da izdrži pritisak i napravila je dvostruku servis grešku. Posle toga je počela da pravi

greške u serijama i Ruskinja je dobila drugi set.



Treći set je je Danilović počela bolje i povela je sa 2:0, ali je Potapova odmah uzvratila i sa dva brejka je ona postala favorit za titulu.



Tada je Danilovićeva pokazala da je, ipak, šampionskog kova. Pritisnula je protivnicu, oduzela joj servis i povela 5:4, a onda mlada Ruskinja nije mogla da izdrži ogroman pritisak kada je servirala za ostanak u meču.



Olga od početa do kraja meča nije odustajala od svoje maksimalno agresivne igre. Već na početku karijere svim protivnicama nameće svoj stil igre i danas je to

rezultiralo sa 47 vinera, 29 više od protivnice. Cena takvog pristupa nije bila previsoka, jer je napravila samo 12 neznuđenih grešaka više.



Titula u Moskvi Danilovićevoj je donela 280 poena i od ponedeljka će biti 112. na svetskoj rang-listi. Trijumf u Moskvi doneo joj je i prvu veliku novčanu nagradu od 183.000 dolara.