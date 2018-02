Oksfam pod pritiskom zbog navoda o seksualnim prestupima

Britanska humanitarna organizacija Oksfam našla se pod novim pritiskom nakon što je bivša visoka zvaničnica izjavila da direktori agencije nisu ozbiljno shvatali njene "primedbe o kulturi seksualnog zlostavljanja" u šta su bili umešani i humanitarni radnici.

Saopštenje Helen Evans produbilo je skandal u vezi sa jednom od najpoznatijih međunarodnih nevladinih organizacija koja sprovodi humanitarne programe širom planete.

Istog dana, predsednik Oksfamove međunarodne grupe Huan Alberto Fuentes uhapšen je u svojoj rodnoj Gvatemali u okviru odvojene istrage korupcije koja nije povezana sa radom samog Oksfama.

Evans, koja sprovodi istagu optužbi protiv Oksfamovog osoblja u periodu između 2012. i 2015. godine, izjavila je za britanski Kanal 4 da je među navodim o zlostavljanju slučaj žene koja je bila primorana na seks u zamenu za humanitarnu pomoć.

Drugi navod uključuje napad na tinejdžerku koja je volontirala u Oksfamovoj prodavnici u Britaniji koji je počinio takođe član osoblja organizacije.

Oksfamu već preti mogućnost da će izgubiti finansijska sredstva od britanske vlade zbog optužbi za seksualne prestupe na Haitiju i Čadu.

Evans, koja je predvodila odsek zadužen za zaštitu osoblja i ljudi sa kojima Oksfam sarađuje, izrazila je frustracije što šefovi nisu ozbiljno shvatili njene pozive da pruže veću podršku i resurse njenom timu.

Zamenica direktora Oksfama podnela je ostavku u ponedeljak zbog, kako je rekla, propusta organizacije da adekvatno odgovori na ranije navode o seksualnim prestupima članova njenog osoblja u Čadu i na Haitiju. Britanski Tajms objavio je u petak da su neki od članova osoblja koji su bili na Haitiju posle zemljotresa 2010. plaćali seks sa prostitukama. Oksfam nikada nije potvrdio niti demantovao te navode ali je u internoj istrazi 2011. potvrđeno da je do tih prekršaja došlo.

Britanska vlada upozorila je humanitarne organizacije da će prestati da ih finansira ukoliko ne sprovedu efikasne unutrašnje promene da bi sprečile i istražile seksualno agresivno ponašanje i zloupotrebe koje čine njihovi radnici.

Ambasador Haitija u Londonu, Bočit Edmond, zahtevao javno izvinjenje od Oksfama.

“Jasno je da su to hteli da sakriju. Činjenica da su nekažnjeno napustili zemlju i da nisu obavestili vladu Haitija o prekršajima je prikrivanje činjenica. Sada kada je sve to izbilo na videlo, postavlja se pitanja koliko je bilo takvih slučajeva i da li se to još uvek dešava na Haitiju. “

Četiri službenika OXFAMA na Haitiju su otpuštena, a trojici je bilo dozvoljeno da podnesu ostavke, uključujući direktora. Međutim oni otišli iz OXFAMA sa preporukama koje će im i pored optužbi omogućiti rad u nekoj drugoj agenciji

Izvršni direktor OXFAMA, Mark Goldring, rekao je da je taj skandal velika sramota za njegovu organizaciju ali je odbacio svaku optužbu da je organizacija pokušala da prikrije skandal. Prošle godine, britanska vlada je dala OXFAM u 45 miliona dolara, dok su Britanci donirali još oko 200 miliona dolara.