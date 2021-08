Obrušio se deo autoputa u Misisipiju, stanovnici Luizijane bez struje i vode

Dve osobe su poginule a 10 je povređeno nakon što se obrušio deo puta u jugoistočnom delu Misisipija posle višesatne obilne kiše izazanih uraganom Ajda. Tri povređene osobe su u kritičnom stanju, saopštile su vlasti.

Sedam vozila upalo je u duboku rupu koja se otvorila na autoputu 26, oko 96 kilometara severoistočno od Biloksija.

Pripadnik saobraćajne policije Misisipija Kal Robertson rekao je da rupa 15 do 18 metara duboka, i oko 6 do 9 metara široka. Dodao je da je kiša u tom području dovela do obrušavanja puta, a da vozači zbog slabe vidiljivosti to nisu mogli da vide.

Ajda, jedan od najsnažnijih uragana koji je pogodio američku obalu Meksičkog zaliva, oslabila je u tropsku depresiju iznad Misisipija. Prethodno je odnela najmanje dva života i izazvala poplave u Luizijani, dok je više od milion stanovnika te države, Misisipija i Alabame bez struje.

U poplavljenim zajednicama u okolini Nju Orleansa u toku su spasilačke operacije.

Kompanija Enterdži, jedan od glavnih snabdevača strujom u tom području, saopštila je da bi najteže pogođene oblasti mogle da budu bez električne energije više nedelja. Od stanovnika okruga Džeferson, u širem području Nju Orleansa, traži se i da štede vodu.

Situaciju, posle udara uragana Ajda, dodatno komplikuju i najavljene visoke temperature u delovima Luizijane i Misisipija koje bi trebalo da dostignu 40,6 stepeni Celzijusa.

"Upozorenje na visoke temperature predstavlja veliki problem. Trebalo bi da pijete što više vode, ali da je prokuvavate", upozorila je Nacionalna meteorološka služba.

Zvaničnici su u utorak takođe upozorili stanovnike da zbog poplava postoji opasnost i od divljih životinja.

Policija u jednom od okruga istražuje nestanak 71-godišnjeg čoveka nakon što ga je, kako se sumnja, napao aligator.

Njegova supruga ispričala je vlastima da je videla kako veliki aligator napada njenog muža u mestu Ejveri Estejt, 55 kilometara udaljenom od Nju Orleansa. Navela je da je uspela da zaustavi napad i izvuče supruga iz vode.

Nakon što je videla da je teško povređen, otišla je čamcem da potraži pomoć, ali je suprug nestao kada se vratila, saopštila je kancelarija šerifa, a prenosi agencija Rojters.