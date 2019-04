Novinarska udruženja kritikuju Vučića zbog izjave o medijima na Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom boravka u Kini u dva navrata optužio srpske medije na Kosovu da “rade protiv jedinstva Srba” i “razaraju Srpsku listu”. On je kazao da su te medije osnovali stranci i da su u njih uložili milione dolara. Predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu Budimir Ničić smatra da Vučić time crta metu skoro svim srpskim medijima na Kosovu. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da se predsednik izvini novinarima.

Predsednik Srbije je juče u Pekingu srpske medije na Kosovu označio kao “agenturnu medijsku mrežu” koju stvaraju stranci, a koji po njegovim rečima postaju “glavni snabdevači informacija u centralnoj Srbiji i šire”.

“Pokušavaju da potkupe deo naših ljudi, organizuju medijsku agenturnu mrežu, posebno na Severu Kosova. To vam postaju glavni snabdevači informacija i u centralnoj Srbiji i u mnogim drugim mestima, direktno plaćeni spolja, samo da bi srušili jedinstvo srpskog naroda na Severu i u drugim delovima Kosova i Metohije”, rekao je Vučić.

Slične tvrdnje predsednik je izneo i dan ranije, rekavši da su stranci uložili ogroman novac i stvorili srpske medije na Kosovu kako bi se razorila Srpska lista i uništio njen ugled.

“Džabe vam je 10 medija koje ste napravili od Kosovske Mitrovice do Leposavića, Gračanice i svih mogućih. Džabe vam je milione dolara koje ste u to uložili, neće Srbi. Srbi znaju za šta su, Srbi znaju koju zastavu podržavaju i koju državu vole”. rekao je Vučić.

Ničić: Predsednik Srbije nacrtao mete medijma na Kosovu

Predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu Budimir Ničić rekao je za televiziju N1 da su ove izjave predsednika Vučića veoma opasne i da je Vučić time nacrtao metu skoro svim srpskim medijima na Kosovu

“Mislim da bi predsednik morao da odgovori i ko, kada i kome je za tu namenu dao milione dolara. Predsednik je tom izjavom nacrtao metu skoro svim srpskim medijima na Kosovu jer za tu Srpsku listu je glasalo 45.000 ljudi i možda, među tim ljudima postoji neko ko će i da poveruje u takvu paušalnu izjavu predsednika i da preuzme stvar u svoje ruke da bi zaštitio Srpsku listu”, rekao je Ničić.

Ničić je ovakve izjave Vučića uporedio s kampanjom koja je bila vođena protiv Olivera Ivanovića i upitao šta će biti ako strada neki vlasnik medija ili novinar. On je kazao da postoje brojni drugi načini kako se ovakve situacije rešavaju.

“Ako predsednik nešto zna ili neka to kaže javno, taj i taj medij je uzeo pare da ruši ugled Srpske liste i on je uradio to i to. Ako neće javno, može da pozove predstavnike svih srpskih medija pa da nam to kaže u oči. Može i na poligraf da nas pozove, pošto je to sad postalo popularno. Takođe, ako neko smatra da je neki novinar ili medij prekršio kodeks, sprovodi kampanju protiv nekog, da širi nekakvu propagandu i slično, postoje regulatorna tela za to, ako je neko uradio nešto protivzakonito postoje mehanizmi kako se to rešava, postoji tuzilastvo, sud...Dakle, postoji mnogo načina kako sve to može i mora da se reši, a predsednik je izabrao najgori način - etiketiram sve redom, a pritom ne pružim nijedan dokaz za to. To mislim da nije u redu”, rekao je Ničić.

NUNS: Predsednik Srbije da se izvini novinarima

Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osuđuje izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kojoj je nezavisne novinare sa severa Kosova označio kao "medijsku agenturnu mrežu direktno plaćenu spolja koja ruši jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji".

"Ovo nije prvi put da naše koleginice i kolege sa severa Kosova trpe pritiske, u nekoliko navrata bili su na udaru direktnih fizičkih, verbalnih i hakerskih napada", navodi se u saopštenju.

NUNS podseća da je ovakva retorika vrlo opasna pogotovo na Kosovu gde su je situacija već godinama unazad na ivici konflikta. Podesećamo da je vlast sličnom retorikom napadala i klevetala Olivera Ivanovića, nakon čega je usledilo svirepo ubistvo.

“Zato zahtevamo da se predsednik Srbije u najkraćem mogućem roku povuče ovu izjavu i uputi izvinjenje novinarkama i novinarima sa severa Kosova koji časno i profesionalno rade svoj posao”, navodi NUNS.

NKEU: Najgrublji način etiketiranja nezavisnih medija na Kosovu

“Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU), Radna grupa za pregovaračko Poglavlje 35 i Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i slobodu medija izražava zabrinutost zbog izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Pekingu u kojoj "se na najgrublji način napadaju i etiketiraju nezavisni mediji sa Kosova i Metohije koji izveštavaju na srpskom jeziku", navodi se u saopštenju.

"Ove proizvoljne ocene negativno utiču na rad nezavisnih medija i narušavaju njihovu bezbednost u kompleksnim okolnostima u kojim oni i inače deluju. Od predsednika Republike Srbije očekujemo da šalje poruke ohrabrenja i podrške nezavisnim medijima,naročito onima koji deluju u sredinama gde su građanska prava i bezbednost svakodnevno ugroženi", ističe se u saopštenju.

Iz NKEU podsećaju predsednika Srbije na izjavu datu tokom Unutrašnjeg dijaloga sa predstavnicima Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 da “nikada nije delio Srbe na dobre i loše” kao i da “od 2012. godine nikoga nije nazivao domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima” i očekuju od predsednika Srbije da deluje u skladu sa svojim izjavama datim na toj sednici.

DS: Onaj ko crta mete medijskim profesionalcima ne može se zvati predsednikom svih gradjana

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o nezavisnim srpskim medijima na Kosovu predstavlja "vrlo opasno kvalifikovanje novinara i nezavisnih medija kao neprijatelja, na prostoru gde čak i tamošnja policija novinarsku profesiju smatra visokorizičnom, gde još uvek nije rasvetljen veći broj ubistava i nestanka novinara".



DS je u saopštenju ocenio da se "onaj ko crta mete" medijskim profesionalcima, "nikako ne može zvati predsednikom svih gradjana".



"Upozoravali smo i zahtevali od predsednika i predstavnika vlasti da omoguće normalne uslove i ispunjenje profesionalnih standarda, obustavljanje progona i sprečavanje etiketiranja. Opravdanost insistiranja i zalaganja potvrdjuje i najnoviji izveštaj Radne grupe za pregovaračko Poglavlje 35 i Medjusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i slobodu medija", ocenjeno je iz Demokratske stranke.