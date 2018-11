Novinari strahuju da je tretman reportera CNN-a nedemokratski presedan

Bela kuća je ukinula akreditaciju reporteru kablovske TV mreže Si En En (CNN), koji se u sredu upustio u raspravu sa predsednikom Donaldom Trampom. Pred odlazak u Francusku, Tramp je izjavio da Džimu Akosti možda neće biti vraćena akreditacija, a da bi mogle da je izgube i neki drugi novinari. To je najnoviji incident u Trampovom problematičnom odnosu sa medijima, a mnogi novinari strahuju da je postavljen nedemokratski presedan.

Neki misle da je ovo nova najniža tačka u sukobu Donalda Trampa sa medijima.

Kada je predsednik Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući dolazak migranata iz Centralne Amerika opisao kao "invaziju", novinar CNN-a Džim Akosta doveo je u pitanje tu predsednikovu tvrdnju.

"Oni su stotinama kilometara daleko, stotinama kilometara. To nije invazija”.

Predsednik je uzvratio:

"Znate šta? Mislim da treba da me pustite da vodim zemlju. Vi vodite CNN. Da dobro radite, rejting bi vam bio mnogo bolji. OK, dosta”.

Bela kuća je interakciju nazvala “apsolutno neprihvatljivom” i povukla Akosti akreditaciju, čime je najistaknutijemu reporteru CNN-a iz Bele kuće zabranjen pristup .

Trampova portparolka Sara Sanders optužila je Akostu da je “stavio ruke” na pripavnicu Bele kuće. Video snimak incidenta jasno pokazuje da Akosta nije bio agresivan prema devojci. Međutim, Sanders je kasnije na društvenim mrežama podelila video snimak montiran tako da Akosta deluje više preteće.

Predsednik je u petak izjavio da niko nije manipulisao snimkom.

"Snimljeni video Akoste? O čemu pričate? Niko nije ništa 'montirao'. Vidite, to je nepošteno izveštavanje. Samo je napravljen krupan kadar. Gledao sam ga. Prikazali su krupan kadar. On se nije lepo poneo prema toj mladoj ženi. Ne zameram mu to mnogo, nije bilo tako strašno. Ali ako kažete da se manipulisalo snimkom - nepošteni ste, to nije tačno.”

Stručnjaci za medije se vraćaju na sam događaj. Tom Rozenstil iz Instituta američke štampe objašnjava:

"Ona je pokušala da mu otme mikrofon, a on pokušavao da ga zadrži. To je veoma neprijatna situacija, ali svaka ideja da je on na neki način fizički napao je, prema onome što mogu da vidim, smešna”.

Akosta je stalni kritičar Bele kuće, poznat po agresivnim, a prema nekim ocenama i tendencioznim pitanjima upućenim Sari Sanders i Trampu čiji je cilj, neki misle, da on sam dobije publicitet.

Međutim, Udruženje dopisnika iz Bele kuće smatra da to ne bi smelo da bude važno, nazivajući potez administracije “neodgovarajućim”, “pogrešnim” i “izrazom slabosti.”

Reporteri bez granica smatraju da je taj čin “nedemokratski”.

"Ideja ukidanja akreditacija je nešto što viđamo u zemljama koje su represivnije prema medijima. To nije praksa u SAD”, kaže Kortni Reč iz Komiteta za zaštitu novinara (CPJ)

A, iako Trampovi okršaji sa medijima često poprimaju stil “rijaliti” televizije, ovaj bi mogao da ima dalekosežnije posledice.

"Ljudi na vlasti u raznim zemljama sveta, koji bi voleli da ograniče pristup medijima i oduzmu legitimitet novinarstvu, kako se njihovi postupci ne bi razmatrali i analizirali u javnosti, vole da koriste termin 'lažne vesti', napadaju novinare kao “neprijatelje naroda” i služe se istim izgovorima za koje vidimo da ih sada koristi Trampova administracija da bi demonizovali novinare i medijske kuće, i oduzeli im legitimitet i pristup informacijama”, dodaje Kortni Reč.



Međutim, Sara Sanders se drži svoje odluke, navodeći da Akostina akreditacija do daljeg, ostaje povučena.