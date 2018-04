Novinari lake žrtve manipulacije

Najveći problem novinara je što ne prepoznaju spin tehnike, zbog čega postaju lake žrtve manipulacije i izvrtanja činjenica, izjavo je italijanski novinar i pisac Marčelo Foa tokom predstavljanja svoje knjige "Gospodari medija", u sredu, u beogradskom Medija centru.

Naglašavajući da je misija novinara od suštinske važnosti za demokratiju, Foa je predstavljajući knjigu rekao da zakoni protiv "spina" imaju malu šansu da poprave situaciju u medijima, te da je najbolje da novinari nauče da prepoznaju tehnike manipulacije, kako bi je izbegli.

"Postoji nešto mnogo bolje, a to je veliki strah koji imaju spin doktori - da novinari konačno shvate kakvim se tehnikama oni služe i da shvate način na koji deluju", kazao je Marčelo Foa.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Slaviša Lekić je rekao da je problem spin doktora i manipulacaije raširen i u razvijenim demokratijama u svetu i podsetio je da ljudi prave izbore na osnovu informacija koje imaju i koje im se serviraju.

"Neću reći da je nešto novo ako kažem da su novinari zloupotrebljeni od političara. I to nije krivica političara, to je naša krivica", rekao je Lekić i dodao da se to teško može ispraviti, ali da se šteta može ublažiti.

Marčelo Foa tvrdi da mediji što su bliže vlastima, imaju manje čitalaca, nastavio je Lekić. "Kod nas je obrnuto. Najtiražniji mediji u Srbiji su provladini. U takvom nije teško biti spin doktor", rekao je Lekić.



"Knjiga pokazuje da političari nisu žrtve, kao što se obično prikazuje", istakao je Lekić. "Upoznajete se sa trikovima spin doktora svuda u svetu, prof Foe vas vodi na put od Vijetnama, sve do Sirije. Čitaćete malo i o Kenediju, Reganu, o Votergejtu, ali naćićete i primere Kosova i Otpora iz devedesetih", rekao je on.

Govoreći o fenomenu "spina" i manipulaciji javnošću, Lekić je ocenio da su nedavno hapšenje direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marka Djurića u Kosovskoj Mitrovici i ubistvo tamošnjeg političara Olivera Ivanovića pružili priliku za "dva velika spina".

Glavni urednik izdavačke kuće "Clio", koja je izdala knjigu Marčeka Foa, Zoran Hamović, kazao je da je knjiga "Gospodari medija" odgovor na "spinovanje i upravljanje u brojim društvenim situacijama, kojima su svi podređeni".

"Ovo je vreme spinovanja, snažne manipulacije u kojoj oni koji primaju informacije nemaju vremena da donesu odluku o njoj, da li je ispravna ili ne", konstatovao je Hamović i dodao da je Fova knjiga "vodič za sve koji žele da razumeju poruke koje im stižu".