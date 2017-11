Novi skener za ranu dijagnozu komplikacija kod dijabetesa

Studija Svetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine zaključila je da 400 miliona ljudi širom sveta živi sa dijabetesom. Jedna od mnogih komplikacija dijabetesa je česta pojava čvorova na stopalima koji, ako se ne tretiraju mogu do dovedu do amputacije i u mnogim slučajevima, do smrti. Ali novi, jednostavni skener koji je razvijen u Britaniji može da pruži važno upozorenje lekarima koji žele da spreče pojavu tih čvorova.

Aparat za skeniranje pod nazivom Di Frst, traži tople tačke na stopalima osoba sa dijabetesom. Te oblasti sa upalom mogu da dovedu do pojave čvorova na stopalima. Ako se ne tretiraju, oni su glavni uzrok amputacija

“Ako imate amputaciju onda, na žalost, ishod je do 50 odsto onih koji su imali amputaciju, smrt u roku od dve godine i do 80 odsto smrti u roku od pet godina”, objašnjava Robert Simpson iz Nacionalne fizičke laboratorije.

Oštećenje nerava kod dijabetičara može da utiče na sposobnost osobe da oseća bol, tako da mnogi pacijenti ne mogu da osete čvorove u njihovoj ranoj fazi. Pomoću skenera, tople oblasti upale pokazuju se jarko crvenom bojom.

“Ovde imamo jezgro termičke kamere. Osetljivo je na infracrveno zračenje koje je snažno povezano sa temperaturom tako da nam to pruža temperaturnu mapu”, ističe Simpson.

Procenjuje se da će se kod 25 odsto osoba sa dijabetesom razviti čvorovi. To je ozbiljan problem širom sveta, a u Britaniji je povećalo broj amputacija.

“Svake nedelje imamo 140 amputacija što je skoro jedna svakog sata, od kojih je 80 odsto izazvano problemima sa stopalima. I ako o tome mislite sa lične tačke gledišta, ako imate čvorove i savetovano vam je da se odmarate u krevetu devet meseci ili ćete imati amputaciju, to značajno uticaj na vaš život”, naglašava Robert Simpson.

Sve do nedavno, lekari su tražili tople tačke uz pomoć skenera koji nisu mogli da snimaju čitavo stopalo, pa je bilo jednostavno da promaknu neki delovi sa problemom.

“Oko 100 hiljada osoba u Velikoj Britaniji trenutno ima jedan čvor. Velika verovatnoća je da će dobiti još jedan. Sve što možemo da učinimo da bolje održavaju to ili da pružimo pravu promenu je veoma važno za nas.”

Ova verzija Di Frsta je na testiranju već dve godine, a dizajneri se nadaju da će napraviti proizvod toliko mali kao što je pametni telefon.