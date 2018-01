Nova nada za dijalog i saradnju dve Koreje

Učešće Severne Koreje na predstojećoj Olimijadi u Pjongčangu u Južnoj Koreji je za sada ublažilo regionalnu tenziju i pružilo novu nadu za dijalog i saradnju. U tom smislu, olimpijski domaćini rade na transformaciji militarizovane pogranične oblasti, severno od Pjongčanga, u turističku atrakciju naglašavanjem teme medju-korejskog mira. Ekipa Glasa Amerike posetila je region.

Unutar demilitarizovane zone (DMZ) na istočnoj obali Južne Koreje nalazi se Goseong opservatorija za ujedinjenje, gde posetioci mogu da posmatraju planine Severne Koreje sa druge strane granice.

Tu su domaćini Olimpijade u pokrajini Gangvon pokrenuli i umetnički festival koji je fokusiran na tragičnu podelu ove zemlje i nadu za eventualno ponovno ujedinjenje.

Pored muzičkih nastupa kojima se naglašava zajednička kultura dve Koreje, književnik Li Oisu je pročitao poemu - molitvu za mir.

"Olimpijada u Pjongčangu mogla bi da nam pruži kratki momenat ujedinjenja dok se gradjani severa i juga okupljaju i dele bratsku ljubav", rekao je južnokorejski književnik Li Oisu.

Korejsko izmirenje biće tema mnogih od preko 40 južnokorejskih kulturnih dogadjaja koji će biti održani tokom Olimpijade.

Južnokorejski zvaničnici se nadaju da će odluka Severne Koreje da pošalje olimpijsku delegaciju u Pjongčang, uključujući 140 umetnika i muzičara, ublažiti medjunarodnu zabrinutost da bi mogao da izbije vojni konflikt tokom igara.

"Ljudi koji dolaze iz inostranstva brinu da bi ovaj region mogao da bude veoma opasan, ali nama će biti zadovoljstvo da radimo sa njima na ublažavanju njihove zabrinutosti", istakao je guverner pokrajine Gangvon, Čoi Mun Sun.

Sama Demilitarizovana zona, nadaju se zvaničnici, će postati Olimpijska destinacija u kojoj će posetioci videti istorijske objekte poput letnjikovca osnivača Severne Koreje Kim Il Sunga koji je postao deo juga na kraju Korejskog rata 1953.

Tu je takodje muzej DMZ, koji donosi priču decenijama zategnutog vojnog zastoja izmedju Severa i Juga, zajedno sa propagandnim nastojanjima koja su često koristila lepotu i seksepil da osvoje srca i dušu.

Kustos muzeja Noh Jeon – so nada se da će korjeska olimpijska mirovna ofanziva povećati interesovanje posetilaca za podeljenu istoriju te zemlje.

"To je upravo je saopšteno i situacija je u toku tako da ne mogu još to ovde da osetim, ali podozrevam da će to uticati na Južnokorejce da obrate pažnju na ovakav razvoj dogadjaja", istakao je Noh.

U medjuvremenu, olimpijski zvaničnici u Južnoj Koreji pokušavaju da naglase potencijal za mir slanjem poruka prijateljstva severno od granice.