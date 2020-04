Norveška i EU doniraju pomoć Srbiji

Norveška i Evropska unija donirale su Srbiji medicinsku opremu neophodnu za borbu protiv Kovid 19, kojoj su prisustvovali ambasador Norveške Jern Eugene Jelstad, šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Sem Fabrici i predsednik Aleksandar Vučić.

Srbija će zahvaljujući donaciji Norveške i EU dobiti 120 respiratora i 100 posebnih monitora za borbu, a Jelstad je rekao da će osim medicinske opreme, Srbija dobiti još sredstva za suzbijanje društvenih i ekonomskih posledica virusa korona.

“Pošto se postepeno uspostavi normalizacija i kada budemo imali veće analize o društvenim i ekonomskim posledicima ove krize, Norveška će nameniti sredstva Srbiji za socijalnu i ekonomsku stabilizaciju sa fokusom na inovacije, obezbeđivanje radnih mesta i izgradnju kapaciteta, kako bi se osigrala ekonomska aktivnost, smanjila nezaposlenost i stvorila nada”, rekao je ambasador.

Kako je naveo, on je pre šest nedelja obavestio predsednika Vučića o odluci Vlade Norveške o dostupnosti više milionskih sredstva za Srbiju, kako bi pomogli srpskim državnim organima u borbi protiv pandemije i u spasavanju života građana.

EU plan za pokretanje ekonomije

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici najavio je da će na predstojećem video Samitu EU-Zapadni Balkan biti reči o planu za podsticanje privrede, te najavio da će plan za region biti izrađen paralelno sa planom za samu EU.



Fabrici je, upitan da li će na tom samitu biti reči i o pomoći regionu u okviru daljih evropskih integracija, naglasio da će na skupu, na kojem će Srbiju predstavljati predsednik Vučić, biti razgovarano pre svega o aktuelnoj situaciji i načinu kako da se izborimo sa pandemijom Kovid 19.



Razgovaraće se i to tome kako da se ponovo pokrenu ekonomije.



„Uoči ovog Samita Evropska komisija je stavila na raspolaganje 3,33 milijardi evra pomoći usmerene na nekoliko segmenata. Prvo je neposredna hitna nabavka zdravstvene opreme i materijala, među kojima se nalaze i respiratori koji pristižu. Drugi paket se odnosi na pomoć privrednom oporavku. Konkretno 78 miliona evra je prevdviđeno za pomoć malo i srednjoj privredi, a treći paket predviđa makrofinansijsku pomoć za ceo Zapadni Balkan, a za to je predviđeno 1,5 miliajrdi evra povoljnih zajmova koje će davatI Evropska investiciona banka (EIB)“, objasnio je Fabrici. Rekao je da se radi o velikom paketu finansijske pomoći o kojem će biti reči na Samitu.

Lideri EU i Zapadnom Balkana, prema njegovim rečima, će na sastanku razgovarati i o planu za ekonomski oporavak.



„To će biti dugoročni plan koji očekujemo da će biti gotov do jeseni. On će biti odgovor EU na ekonomske posledice ove pandmeije, a razgovaraće se i o tome kako da se izmene i povećaju višegodišnji finansijski okviri“, kazao je on.



Fabrici je istakao da će biti iznet pred Savet EU i Evropski parlament predlog da se poveća Fond IPA pomoći.

Predsednik Vučić zahvalio je na toj pomoći, jer će, kako je istakao, ona znatno ojačati kapacitete zdravstvenog sistema Srbije, ne samo u Beogradu, već i u drugim delovima zemlje.

"Mnogo hvala i EU i Norveškoj. Uložili ste velike velike napore za ovu pomoć i građani Srbije će ovo ceniti", rekao je Vučić.