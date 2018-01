Nivo Sene raste, preventivne mere u Parizu

Zbog uporne kiše u Parizu, vlasti ubrzano pokušavaju da zaštite građane francuske prestonice. Nivo Sene nastavlja da raste te je rečni saobraćaj suspendovan u sredu, a nekoliko železničkih stanica je zatvoreno. Nekoliko ljudi je izgubilo život u sličnim poplavama 2016. godine, a procenjuje se da šteta iznosi oko milijardu evra.

Nivo Sene raste. Pariz su zahvatile obilne kiše, a od srede je nivo vode narastao više od pet metara.

“Skoro da može da se proglasi prirodna katastrofa, što podseća na poplave 1910, što se, nadam se, neće ponoviti”, ističe Iv Diboa, bivši savetnik za poplave u gradskoj vlasti Pariza.

Diboa aludira na veliku poplavu u Pariza u kojoj je nivo vode narastao za više od osam i po metara zbog čega su hiljade Parižana morale da pobegnu iz delova grada oko reke. Vremenska prognoza za ovu godinu predviđa porast Sene za blizu šest metara, slično nivoima 2016. kada je grad pogodio talas teških oluja.

“Bili smo ovde pre dve godine. Išli smo na krstarenje otvorenim brodom i razgledali znamenitosti i mostove odmah posle velike poplave. Tada su se videle noge statue Zuav. Želeli smo da vidimo kako izgleda sada, i vidi se samo od struka. Neverovatno je videti poplavu”, kaže turistkinja Meri Vilson.

Nekoliko ljudi je poginulo u poplavama 2016. Čuveni muzej Luvr je sklonio brojna umetnička dela, a šteta grad košta oko milijardu evra.

Trenutni nivo porasta vode Sene od šest metara ne predstavlja opasnost za stanovnike oblasti oko obale, ali vlasti ipak ne žele da rizikuju.

“Razni zvaničnici razmatraju vremensku prognozu za subotu, koja predviđa oko 6 metara, i doneće odgovarajuće odluke. To može da znači, npr. za prevoz, da će biti zatvorene dodatne železničke stanice. To bi takođe moglo da znači, ali to za sada nije slučaj, da bi mogli da budu pogođeni delovi puteva”, ističe okružni načelnik Mišel Delpeš.

​Vatrogasci su počeli sa evakuacijom brodova na kojima ljudi žive, a vlasti su naložile zatvaranje nekoliko stanica metroa, koje se nalaze oko turističkih mesta poput Ajfelovog tornja i muzeja Orsej.