Ni 13 godina kasnije ne zna se ko je ubio gardiste

Navršilo se 13 godina kako su gardisti tadašnje Vojske Srbije i Crne Gore, Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević ubijeni u vojnom objektu Karaš u beogradskom naselju Dedinje. Slučaj se i dalje nalazi u predistražnom postupku, za šta porodice poginulih krive Vladu.

Istinu o tome ko ih je ubio nisu saznali ni nakon što su prošle godine od tadašnjeg premijera, a današnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dobili uveravanja da je u vojsci, kako su preneli, "prekinut zavet ćutanja".

Predrag Savić, advokat porodica, rekao je u četvrtak novinarima ispred vojnog objetka u kome su gardisti izgubili živote, da je premijer u decembru prošle godine bio decidan - vojna istraga je podmetnula dokaze protiv dvojice poginulih vojnika, kada su u pitanju parafinske rukavice, metod koji se koristi da bi se utvrdilo da li na rukama ima tragova baruta, odnosno kako bi se potvrdilo da je testirana osoba nedavno pucala iz vatrenog oružja.

"U vojnoj istrazi jedini onako opipljiv dokaz kojim su raspolagali i na osnovu kog su temeljili svoje skandalozne tvrdnje o ubistvu i samoubistvu... bile su te parafinske rukavice", rekao je Savić.

Podsetimo, vojna istraga zaključila je da su dvojica vojnika stradala u međusobnom obračunu, odnosno da je reč o ubistvu i samoubistvu nakon svađe. Nezavisna istraga utvrdila je da je vojnike ubila treća osoba.

Advokati podsećaju da su porodice dobile uveravanja vlade da će do Božića ove godine biti formirana komisija koja će se baviti rasvetljavanjem ubistva gardista. To se do danas nije dogodilo, tvrde, pošto Vlada, iako je formalno formirala komisiju, nije imenovala članove te komisije sa strane vlasti.

Porodice su najavile da će tražiti još jedan sastanak sa današnjim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Vučić: Komisija radi, nije siguran da je rekao da su "rukavice" podmetnute

Sa druge strane, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak novinarima da komisija za razmatranje činjenica i okolnosti u vezi sa smrću gardista radi svoj posao i da je radila pod nemogućim pritiskom. Izjavio je i da nije siguran da je roditeljima ubijenih gardista rekao da su parafinske rukavice podmetnute.

Tvrdi da su postojali pritisci javnosti tokom izborne kampanje. "Kada je komisija krenula da radi svoj posao, kada su državni organi Srbije krenuli da rade svoj posao, vi ste rekli, vi novinari, kada se pozove onaj koji je prvi javio da su gardisti stradali kad se pozove da da izjavu. Aha! Pritisak zato što je opasan kandidat, a bio je toliko opasan kandidat da je dobio 11 puta manje glasova", kazao je Vučić aludirajući na Vuka Jeremića koji je prošle godine u decembru bio pozvan da da izjavu o ubistvu gardista, prenose mediji.

Jeremić je saslušan 10. decembra 2016. godine jer je kao savetnik tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića bio prvi koji ga je obavestio o ubistvu gardista. Nakon toga je ustvrdio da je reč o zastrašivanju, zbog njegove namere da se politički angažuje i tadašnjih spekulacija u medijima da će se kandidovati na predstojećim predsedničkim izborima.

"Ja sam siguran da će komisija moći i smeti, umeti da nastavi bez bilo kakvog političkog pritiska. Ništa ne mogu da garantujem. To je na drugim nadležnim organima, ali mogu što se mene tiče potpuno slobodno da rade i da imaju punu podršku da dođu do zaključaka koji su tačni i precizni", rekao je Vučić.

Vlada Srbije je 8. decembra 2016. godine odlučila da formira komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista, ali javnost nije upoznata da li se ta komisija sastajala i da li je eventualno došla do novih podataka.

Prema Vladinoj odluci Komisiju čine predstavnici Ministarstva odbrane, Vojno-bezbednosne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Višeg javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i advokati Predrag Savić, Aleksandar Đurić, Aleksandar Đorđević i Olgica Batić.

Vučić je danas rekao da je porodicama bio preneo "ono do čega su službe došle".

Žene u crnom: Ministarstva da prestanu sa opstrukcijom pravde

U znak solidarnosti s porodicama, nevladina organizacija Žene u crnom (ŽuC) u četvrtak je organizovala protestno stajanje, u Knez Mihailovoj ulici, pod sloganom "Nikada nećemo zaboraviti zločin u Topčideru".

Koordinatorka ŽuC Staša Zajović rekla je novinarima da će nastaviti da traže da se saopšti prava istina o ovom zločinu, kao i o skrivanju bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u objektima Vojske Srbije.

Podsetimo, u javnosti se poslednjih godina spekulisalo da su gardisti ubijeni možda zato što su videli nešto što nisu smeli, odnosno da su možda naleteli na obezbeđenje tadašnjeg haškog optuženika i begunca od pravde, Ratka Mladića.

Prema rečima Staše Zajović, trebalo bi da se saznaju sve okolnosti pod kojima se taj zločin desio i da li su Ratko Mladić ili njegova zaštita bili u tom trenutku u kasarni.

"Kako je moguće da država koja je 16 godina čuvala Ratka Mladića, zapravo stajala iza skrivanja Ratka Mladića, sada nudi garancije za njegovo lečenje", upitala je Zajović i dodala da je to okrutno i nemilosrdno prema porodicama ubijenih gardista.

Zajović je rekla da Žene u crnom od ministarstava policije, odbrane i pravde traže da se prekine sa opstrukcijom istrage ubistva gardista i pitala šta se tada čuvalo u tom objektu. "Kako je moguće da se osam ministara odbrane izređalo do sada, a da nijedan od njih nije, zajedno sa Ministarstvom pravde i policijom, učinio ništa da ovaj zločin, odnosno ubistvo, krene iz predkrivične faze", upitala je ona.

Zajović je ocenila da je to "jedna od najgnusnijih i najsramnijih stranica u posleratnom periodu".