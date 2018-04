Nezavisna istraga ubistva novinara, istraživača krađe iz fondova EU

Gotovo dva mjeseca od ubistva mladog novinara-istraživača u Slovačkoj koji je bio na tragu kradje evropskih fondova u koji su moguće umiješani ljudi iz vrha slovačke politike ali i šire, i istraga još nije donijela nikakve rezultate - masovni protesti su doveli do ostavke cijele vlade, a nezavisnu istragu pokreće i Evropski parlament.

Jan Kuciak je bio 27-godišnji novinar istražitelj za jedan slovački veb portal, a posljednji zadatak u životu mu je bio istraživanje milionske kradje evropskih fondova. Prema onome što je dostupno, istraživao je nekolicinu slovačkih biznismena, a trag kriminala je vodio ka političkom vrhu države. Ubice Kuciaka i njegove vjerenice su upali u njihovu kuću u selu na oko 60 kilometara od Bratislave i hladnokrvno ih smaknuli 21. februara uveče.

Diglo je to na noge cijelu Slovačku, a protesti su zabilježeni i u najvećim gradovima susjedne Češke. Nedugo potom, ostavku je podnio cijeli kabinet slovačkog premijera Roberta Fica. Ubice Jana Kuciaka i Martine Kusnirove do danas nisu pronadjene.

Evropski parlament, zajedno sa ostalim evropskim institucijama, od prvog dana poziva na dosljednu i temeljitu istragu, nudeći svu potrebnu pomoć, a delegacija EP je nedavno bila u Slovačkoj i o svojim nalazima su izvjestili kolege u Strazburu.

"U Slovačkoj smo vidjeli neku vrstu dvostruke realnosti. Sa jedne strane postoje demokratske institucije i zakoni, mediji i civilno društvo su aktivni i imaju kritički stav, a sa druge - stvarnost korupcije, prevara, zarobljene države i organizovanog medjunarodnog kriminala. U takvom svijetu je teško odrediti šta je istina, šta polu-istina, a šta imaginacija", rekla je članica Komisije EP iz Holandije Sofija Intveld.

"Kako je moguće da se godinama već dešavaju masovne prevare u Slovačkoj sa evropskim fondovima, a da ni slovačke vlasti ni evropske institucije nisu bile u stanju to da otkriju, već 27-godišnji istraživački novinar, i da to plati svojim životom? To nam mora biti upozorenje da trošenje evropskih fondova nema striktnu i efikasnu kontrolu", poručio je član Evropskog parlamenta iz Mađarske Benedek Javor.

"To što se desilo Janu Kuciaku će biti predmet naše istrage narednih dana. Veze moguće korupcije ćemo istražiti bez straha i pristrasnosti, a vidio sam da je i cijela Komisija odlučna da postavlja ta teška pitanja", rekao je član Komisije Evropskog parlamenta iz Velike Britanije Klod Moraes.

U Briselu vjeruju da se višegodišnja kradja evropskih fondova u Slovačkoj, još uvijek nepoznatih, ali sigurno znatnih dimenzija, nije mogla izvoditi bez pomoći nekoga iz srca evropskih institucija, što cijelom slučaju može dati neslućene okvire i težinu. Slučaju za čije je otkrivanje mladi slovački novinar platio preveliku cijenu.