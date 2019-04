Neverica i tuga u Parizu, obećani milioni za obnovu Notr Dama

Manje od 24 sata posle požara u pariskoj katedrali Notr Dam – tragičnog događaja za svetsku kuturnu baštinu, više stotina miliona evra pomoći obećano je za njenu obnovu. Eksperti su počeli procenu štete nakon što su francuski vatrogasci saopštili da je plamen potpuno ugašen. Još se ne zna šta je izazvalo požar, ali vlasti veruju da je možda povezan sa projektom renovacije.

Posle devetočasovne bitke, francuski vatrogasci uspeli su da spasu kamenu strukturu i dva tornja jedne od najpoznatijih svetskih građevina. Parižani su i dalje preplavljeni emocijama – od neverice do ljutnje - kaže za Glas Amerike frilens novinarka Ana Divac, koja živi u francuskoj prestonici.

​"Parižani i brojni turisti su i dalje u šoku i dalje ne shvataju šta se zaista dogodilo. Istraga je u toku i sada pratim svaku novu vest koja dolazi do medija povodom istrage. Ima dosta turista koji su danas došli da obidju Notr Dam i vide šta se desilo, kolika je šteta, veliki je broj novinara i policija koje blokira prilaze katedrali. Vatrogasci su i dalje na licu mesta i ulaze i izlaze iz katedrale".

Satima su građani Pariza i hiljade turista gledali kako požar guta katedralu. Mnogi su plakali a neki su se molili i pevali. U plamenu se srušio gotski toranj katedrale stare 850 godina. Među stotinama vatrogasaca koji su gasili požar, najmanje jedan je teško povređen.

"Parižani zahvalni vatrogascima"​

"Parižani su jako zahvalni na reakciji vatrogasaca, jer ne postoje merdevine visoke dovoljno koliko ova katedrala. Oni su pokazali juče da su dali sve od sebe jer je sve što je izgorelo bilo od drveta. Stručnjaic kažu da je to kao jedna kula od šibica. Parižani su zahvalni vatrogascima i o tome se dosta priča danas. Stručnjaci misle da je možda moglo da se izbegne, jer kada se renovira jedno zdanje kao što je Notr Dam treba voditi računa o bezbednosti toikom radova", kaže Ana Divac.

Predsednik Emanuel Makron u emotivnom obraćanju građanima oko ponoći obećao je da će se crkva obnoviti.

"Svečano vam obećavam večeras – svi zajedno, obnovićemo ovu katedralu. To je verovatno deo francuske sudbine i biće naš projekat u narednim godinama. Međunarodna kampanja prikupljanja donacija počeće i van naših granica. Okupićemo najveće svetske talente, i obnovićemo Notr Dam, zato što Francuzi to očekuju, zato što to naša istorija zaslužuje, zato što je to naša sudbina.

Predsednik Makron je u obraćanju naciji u utorak izrazio nadu da će katedrala biti obnovljena za pet godina. Radovi na obnovi mogli bi da traju narednih 15 do 20 godina. Pomoć su obećale brojne svetske kompanije i poslovni tajkuni. Porodica milijardera Bernarda Arnoa obećala je 226 miliona dolara, a biznismen Fransoa-Anri Pino dao donaciju veću od 100 miliona dolara.

​Slavna građevina je preživela Francusku revoluciju, opsadu Pariza, dva svetska vrata i nacističku okupaciju. Sada su sačuvani glavna struktura, zvonici i neke od najdragocenijih relikvija i umetničkih dela – kao što je kruna od trnja, i krst koji i dalje stoji nad oltarom, gde je u nedelju trebalo da se okupe hiljade ljudi na katolički Uskrs.

"Uložen je ogroman, timski rad da bi se sačuvale najveće dragocenosti, pre svega kruna od trnja i tunika Svetog Luja, koji su sada na sigurnom mestu. Ostatak će se čuvati u Luvru od danas. Što se tiče slika, velike slike će se izneti iz Notr Dama čim bude moguće. U ovom trenutku nema oštećenja zbog vatre ali ima zbog dima pa ćemo ih prebaciti da se čuvaju u Luvru”, najavio je ministar kulture Frank Lister.

U katedrali su bili u toku veliki radovi na restauraciji, a vatrogasci smatraju da su oni možda doveli do požara. Ministar unutrašnjih poslova Kristof Kastane izjavio je da za sada nema indicija da je on namerno izazvan.