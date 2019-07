Menhetn u mraku, desetine hiljada ostale bez struje

Više od 40.000 ljudi ostalo je bez struje na Menhetnu u subotu uveče. Metro stanice i prodavnice bile su u mraku, a hiljade ljudi izašle na ulice posle eksplozije za koju se ispostavilo da se dogodila na jednom transformatoru na zapadnoj strani grada, saopštili su njujorški zvaničnici.

Jedan očevidac ispričao je za Rojters da je čuo eksploziju oko 7 sati uveče a portparol gradske Vatrogasne službe rekao je da vatrogasci gase požar koji je izbio na jednom transformatoru.

"Naše ekipe odgovaraju na pozive i prijave o brojnim ljudima zaglavljenim u liftovima, ali za sada niko nije u lošem stanju", saopštila je ta služba na Tviteru.

Bez struje su delovi od Pete avenije na zapadu do reke Hadson i od 40-te do 72. ulice u zapadnom delu grada.

Njujorška elektrodistribucija - kompanija Kon Edison - saopštila je da radi na tome da ponovo uspostavi snabdevanje strujom za 42.000 mušterija.

Gradonačelnik Bil de Blasio izjavio je za CNN da je razgovarao sa policijskim komesarom i zamenikom komesara koji je zadužen za borbu protiv terorizma.

"Koliko sada vidimo, ovo je jednostavno mehanički problem, koji će moći da se reši relativno brzo", saopštio je de Blasio.

Njujorški metro saopštio je da sarađuje sa elektrodistribucijom na rešenju problema a nestanak je pogodio stanice u centralnom i zapadnom delu Menhetna.

"Nekoliko stanica je trenutno bez struje a svi vozovi ih zaobilaze", saopštio je gradski metro sistem na Tviteru.

Neka pozorišta na Brodveju nisu otvorila vrata za publiku, koja je stajala i čekala na ulicama. U pokušaju da razveseli gledaoce, ekipa mjuzikla "Come From Away" izvela je jednu pesmu na ulici.

Dok su neke stanice metroa i semafori bili u mraku, mnogi Njujorčani i turisti su izašli na ulice i šetali, a mnogi pisali objave na društvenim medijima uz hešteg #blackoutnyc.

Nestanak struje se dogodio na 42. godišnjicu velikog nestanka struje u Njujorku koji je izazvao kolaps u celom gradu tokom vrelog talasa 13. jula, 1977. Snabdevanje strujom je tada nastavljeno tek idućeg dana.

