Nemačka će pomoći da Kosovo priznaju preostale EU zemlje

Nemački šef diplomatije Zigmar Gabrijel rekao je u Prištini da bi Srbija trebalo da prihvati nezavisnost Kosova kako bi ušla u Evropsku uniju. On je kazao i da će Nemačka pomoći da Kosovo prizna još pet zemalja EU koje to nisu učinile. Gabrijel je posetio i Mitrovicu gde je kazao da na Severu Kosova postoji organizovani kriminal i da međunarodna zajednica to ne sme da toleriše.

Nakon razgovora sa predsednikom Vlade Kosova Ramušom Haradinajem ministar inostranih poslova Nemačke Zigmar Gabrijel rekao je da bi najbolje bilo pronaći rešenje sa Srbijom kako bi se završio konflikt oko granica i pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova. On je u Prištinu doputovao u sredu uveče nakon što je posetio Beograd.

“U Beogradu sam takođe kazao da ako Srbija želi da ide ka Evropskoj uniji, vladavina prava je osnovni uslov, ali naravno i prihvatanje nezavisnosti Kosova. To je glavni uslov za ulazak u Evropu”, kazao je nemački ministar.

Gabrijel je rekao i da će njegova zemlja pomoći Kosovu u naporima da se osigura priznavanje preostalih pet članica EU koje to još nisu učinile.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kazao je da je Kosovo spremno za konačni sporazum sa Srbijom.

“Strategija za Zapadni Balkan predvidja i evropsku persepktivu za Kosovo. Mi možemo da konstatujemo da je konačno rešenje između Kosova i Srbije neophodno. Iako ne govorimo o tome kada će se to desiti mi se radujemo tom konačnom rešenju izmedju Kosova i Srbije i mi smo posvećeni evropskoj perspektivi Kosova”, rekao je Haradinaj.

Ministar spoljnih poslova Nemačke rekao je i da je srećan što postoji volja za rešavanje pitanja demarkacije sa Crnom Gorom, i poručio da to treba da se desi što pre, kako bi građani Kosova imali mogućnost da putuju bez viza u Šengen zoni.

Zigmar Gabrijel sastao se u četvrtak i sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem i poručio, kako je preneo kabinet predsednika Kosova, da će Nemačka biti snažan partner u nastavku konsolidacije i međunarodnog subjektiviteta Kosova, u ekonomskom razvoju i evropskoj perspektivi.

Nemački šef diplomatije razgovarao je u Južnoj Mitrovici i sa predstavnicima srpskog i albanskog civilnog društva nakon čega je kako prenosi portal Kossev nemačkim novinarima kazao da "na Kosovu nema samo graničnih sporova, već pre svega i masivnog organizovanog kriminala na severu Kosova i da je u borbi protiv toga potrebna i podrška Beograda".

"Ovde je situacija takva da ne postoji javna uprava, već da na vrhu moći stoje ljudi iz organizovanog kriminala koji se čak ne libe i da ubijaju, a to međunarodna zajednica ne sme da toleriše", prenosi Kossev reči nemačkog ministra.

Posle obraćanja medijima, Gabrijel je sa saradnicima prešao glavni most na Ibru, ali nije boravio u Severnoj Mitrovici.