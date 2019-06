Nema dogovora o čelnim ljudima EU

Evropski lideri nisu uspeli da se na tek okončanom samitu dogovore o tome ko će biti novi predsednici Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Jedino što je dogovoreno je da ključni kandidati najvećih političkih grupa, narodnjaka, socijalista i liberala, budu isključeni iz svih daljih kombinacija. Za novim, prihvatljivim kandidatima tragaće se na vanrednom samitu Evropske unije zakazanom za 30. jun.

Čini se da je francuski predsjednik Emanuel Makron već počeo da, kako je i obećao, posprema po evropskoj kući - napao je prvo nepisano pravilo: izbor evropskih zvaničnika medju "vodećim" kandidatima koje predlažu najveće političke partije.

Takvo nešto nigdje ne piše kao pravilo ili zakon, rekao je on i tokom maratonske sjednice lidera Unije u četvrtak uveče, na kojoj je izdejstvovao da svi postojeći vodeći kandidati za čelne funkcije evropskih institucija jednostavno otpadnu. Za njega nije važna ni politička ni nacionalna pripadnost kandidata, već njegova sposobnost i ovako opravdava svoje žestoko protivljenje izboru Nijemca Manfreda Vebera za predsjednika Evropske komisije.

"Nemam ništa protiv kandidata koji bi došao iz Njemačke - ukoliko bi kancelarka Merkel bila kandidat, podržao bih je, zato što mislim da ona ima sve kvalitete da bude predsjednica Evropske komisije".

Medjutim, njemačka kancelarka nije aplicirala za taj posao, a sadašnji aplikanti, dakle, nemaju prolaznu ocjenu , šta sada?

​"Već danas ću da započnem razgovore sa liderima parlamentarnih grupa i mislim da je to najbolji metod - paralelno razgovarati sa evropskim liderima i sa Evropskim parlamentom", poručio je predsjednik Evropskog savjeta, Donald Tusk.

Trka je otvorena, sve je moguće, čak i da još neko vrijeme, silom prilika sadašnji predsjednik Komisije ostane na toj poziciji, što bi, kako kaže, za njega to bilo razočarenje.

Druga važna tačka evropskog samita je bilo pitanje: šta činiti sa Turskom na čije aktivnosti u Mediteranu, bušenje u vodama evropske članice, se žale Kipar i Grčka.

"Neprihvatljivo je šta čini Turska, Evropska komisija je zadužena da predloži mjere što je prije moguće i mi ćemo to i da učinimo... a to neće biti "meke" mjere", naglasio je predsjednik Evropske komisije, Žan Klod Junker.

Priča o izboru novih čelnih ljudi Evropske unije se nastavlja- naredni, vanredni skup na vrhu o tome će biti 30-tog juna a do tada bi se trebale usaglasiti sve neusaglašene evropske struje i interesi. Da će se to i desiti do kraja mjeseca, nije uvjeren niko, uključujući i samog predsjednika Evropskog savjeta.