"Ne zna se kad, ali Srbija će izvesno biti članica EU"

Danas nije moguće odrediti tačan datum ulaska Srbije u EU, ali uvjeravanja sa evropske strane su da će taj trenutak sigurno doći, saopštio je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić u Briselu nakon radnog ručka sa predsjednikom Evropskog savjeta, Donaldom Tuskom. Predsjednik Tusk je, sa svoje strane, odao priznanje gostu iz Beograda za do sada postignute reforme, bavljenje imigrantskom krizom, rad na dobrosusjedskim odnosima, posebno dijalogu sa prištinom koji bi se uskoro trebao nastaviti.



Današnji radni ručak predsjednika Srbije dolazi nakon sličnog nedavnog sastanka sa Visokom predstavnicom EU kojoj je tada, kako je sam rekao, po prvi put jasno zatražio datum kada gradjani Srbije mogu da očekuju ulazak u EU. Medjutim, ni tada , kao ni danas, niko sa evropske strane nije bio spreman da licitira datume - iz poznatih evropskih ali i domaćih razloga: još ozbiljnog posla ček Srbiju na putu ekonomskih reformi, a posebno na dostizanju vladavine prava i naravno, uspješno okončanje dijaloga sa Prištinom.



"Za mene, kraj priče o dijalogu i naporima Srbije da provede reforme je punopravno članstvo u EU. To smo obećali u Solunui to smo spremni da učinimo. Nedavno ste naglasili da je Srbija napravila svoj geostrateški izbor i da na tom putu nema povratka. Očekujemo da vaše akcije budu vodjene tim izborom. Konačno, ohrabrio sam predsjednika Vučića da se nastavi sa reformama koje će osnažiti vladavinu prava, na sličan način kako se ostvaruje napredak u ekonomiji. Snažna vladavina prava je konačni signal da ste spremni da udjete u EU.", rekao je Donald Tusk.



"U vezi sa pitanjem koje sam nedavno postavio o vremenskom okviru prijema Srbije u EU, čuo sam veoma snažno opredjeljenje predsjednika

Tuska da, ukoliko mi završimo svoj dio posla, da će oni ispuniti dato obećanje. Moje mišljenje je da bi naši ljudi bili bolje motivisani, stimulisani, ako dobijemo taj datum. Očigledno je da danas nije lako, ako ne i nemoguće to dobiti, imajući u vidu situaciju unutar EU, atmosferu kada je riječ o procesu proširenja, ali bio sam veoma zadovoljan kada sam čuo da ovdje računaju na

Srbiju. Mi mnogo činimo sa svoje strane i činićemo, gotovo sigurni da ćemo postati članovi kluba.", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Predsjednik Vučić je uz ovo rekao da će Beograd raditi na normalizaciji odnosa sa Prištinom, tražeći rješenje sa kojim će obje strane biti jednako zadovoljne i koje će donijeti stabilnost regionu. Kada je riječ o spoljnoj politici Srbije, priznao je da u Briselu imaju ponešto reći na tu temu i najavio mogućnost da bi u budućnosti, sa približavanjem EU, spoljna politika u nekim

segmentima mogla doživjeti izvjesne promjene.