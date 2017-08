Najmanje dvoje poginulih u poplavama i na jakom vetru, dok snaga Harvija slabi

Tropska oluja Harvi ubila je drugu osobu u subotu, dok poplave i tornada i dalje predstavljaju opasnost za stanovnike jugoistočnog Teksasa.

Druga smrtno stradala osoba je žena koja je verovatno izašla iz svojih kola u potopljenoj ulici u zapadnom delu Hjustona, objavile su vlasti. U petak uveče, neidentifikovana žrtva stradala je u požaru u kući u gradu Roportu, 48 kilometara severno od Korpus Kristija.

Nacionalni centar za vreme potvrdio je da je najmanje sedam tornada dodirnulo zemlju u oblasti Hjustona od petka uveče.

Luka Teksas Sitija saopštila je da se očekuje da bude ponovo otvorena u vremenu od 24 do 48 sati nakon procene štete. Luka je zatvorena u petak dok se oluja približavala. Plovilima i dalje nije dozvoljeno da ulaze i izlaze kroz navigacioni kanal.

Žrtve

Pored dva smrtna ishoda, Harvi je povredio najmanje 14 ljudi. U oblasti između Korpus Kristija i Hjustona, mnogi ljudi strahuju da je sadašnji broj mrtvih samo početak. Zvaničnici teksasa rekli su da očekuju da pronađu nove žrtve dok se oluja bude pomerala dublje ka kopnu.

Guverner Teksasa, Greg Abot, rekao je tokom konferencije za štampu u subotuuveče da je "dramatična poplava" i dalje glavni razlog za zabrinutost vlasti, dok oblasti uz obalu nastavljaju da se pune kišom.

"Naša najveća briga je mogućnost da padne dodatnih 20 do 30 inča iše (50 do 75 centimetara) u oblastima oko Korpus Kristija", rekao je. Korpus Kristi je na obali, južno od oblastigde je oluja stigla do kopna u petak.

Obilna kiša

Harvi, najžešći uragan koji je pogodio SAD u više od decenije, sa vetrom brzine od 209 kilometara na čas u trenutku dolaska na kopno, već je istovario više od 50 centimetara kiše u nekim oblastima i predviđa se da će nastaviti da se pomera duž 600 kilometara široke oblasti uz obalu u Teksasu.

U trenutku kad je stigla na kopno na jugoističnom Teksasu, u blizini malog grada Rokport nedaljeko od Korpus Kristija, oluja je imala oznaku snage kategorija 4 i udarila je na obalu zaliva snažnim vetrovima ijakom kišom, duž stotinama kilometara duge obale. Od onda, postepeno slabi.

Desetine hiljada stanovnika Teksasa pobeglo je dalje u kopno kako bi izbeglo vetar i poplave, koje donosi preteća oluja.

Operacije potrage i spašavanja

Abot je rekao da je više od 1.000 pripadnika državnih službi angažovano u operacijama potrage i spašavanja i da su već sproveli nekoliko spasavanja smeštajući ljude u helikoptere kako bi izbegli poplavne vode.

Gradonačelnik Rokporta Veks, u intervjuu za Veder čenel u subotu ujutro, rekao je da je uragan udario njegov grad "pravo u nos" i upozorio na "rasprostranjena razaranja".

Rekao je da su neke škole, domovi i radnje ozbiljno oštećeni, a neki i uništeni.

Rano u subotu, više od 338.000 korisnika ostalo je bez električne energije zbog oluje. Do kasnog popodneva, 200.000 ljudi i dalje je bilo bez struje. Hitne službe u oblastima u kojima je Harvi stigao na kopno takođe izveštavaju o gubitku mreže za mobilnu telefoniju.

Abot je rekao da će biti potrebno "nekoliko dana" dok isključena ne budu rešena, zato što snaga vetra u oblasti mora da opadne pre nego što serviseri električne mreže mogu da bezbedno obave popravke.

Federalna agencija za katastrofe (FEMA) priprema potrepštine i timove za potragu i spašavanje u regionalnom koordinacionom centaru u Dentonu, Teksas, kako bi ih poslala na teren čim to uslovi dopuste.