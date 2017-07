Pomračenje Sunca - tri minuta slave za gradić u Kentakiju

Prvo potpuno pomračenje Sunca, koje će moći da se vidi u delovima od istočne do zapadne obale SAD, u poslednjih 99 godina, desiće se sledećeg meseca, a ljudi koji žive u ruralnom gradiću na jugozapadu savezne države Kentaki veoma su uzbuđeni. Zbog čega, odgovor je potražila novinarka Glasa Amerike Fejt Lapidus.

U 1 i 24 popodne, 21. avgusta, nebo iznad Hopkinsvila, u Kentakiju će se smračiti kako Mesec bude zaklanjao Sunce.

„Ono što čini Hopkinsvl toliko posebnim kada je reč o ovom potpunom pomračenju jeste to što smo označini kao mesto gde će biti najveći procenat pomračenja. A to znači, da kada dođe do potpunog pomračenja, Mesec će u najvećoj meri prekriti Sunce upravo ovde, severno od Hopkinsvila. To pruža jedinstveno naučno iskustvo svim onima koji jure pomračenja širom sveta“, kaže Karter Hendriks, gradonačelnik Hopkinsvila.

On dodaje da je spreman za svoj dan slave.

„Brzo će postati da će Hopkinsvil biti centar univerzuma, da tako kažem, kada je reč o ovom pomračenju Sunca, jer smo znali da ćemo biti među lokacijama gde će pomračenje najduže trajati. Mislim da smo drugi po dužini, i to za samo jednu stotinku”.

Potpuni mrak iznad Hopkinsvila trebalo bi da traje oko dva minuta i 40 sekundi. Gradić u Kentakiju saznao je da će se naći na putu totalnog pomračenja pre desetak godina, tako da je uložio više od pola miliona dolara u pripreme za priliv onih koji jure pomračenja.

Duh pomračenja uveliko se oseća u Hopkinsvilu.

"Rekao bih anticipacija, uzbuđenje, možda čak i malo nervoze, s obzirom da verujemo da će oko 100 hiljada ljudi posetit zajednicu od 30 hiljada. Međutim, ljudi su uzbuđeni zato što je Hopkinsvil na međunarodnoj mapi. Uzbuđeni su da budu domaćini ljudima iz svih krajeva sveta".

Gradonačelnik se nada da će se posetioci upoznati sa sa kulturom, nasleđem i istorijom te oblasti, ali i da će želeti sa de vrate i iskuse sve to, kada Hopkinsvil ne bude u mraku.