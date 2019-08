Na prostoru bivše Jugoslavije od 10.179 nestalih, trećina su Srbi

Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović, izjavio je da se na prostoru bivše Jugoslavije i dalje 10.179 lica vode kao nestala, a trećinu, tačnije više od 3.500, čine Srbi.

Odalović je na sednici Odbora Skupštine Srbije za dijasporu rekao da čitavom regionu nedostaju nove informacije, ističući da je to jedan od razloga zbog kojeg je došlo do zastoja u traženju nestalih. Navodeći da je mnogo urađeno na uspostavljanju bilateralne saradnje sa zemljama u okruženju, on je rekao da Srbija ima protokol o saradnji i sa BiH, ali da je problem "trojno upravljanje" u BiH.

"Pitanje nestalih lica je jedno od najtežih pitanja kojim se čitav region bavi. Ovo je prvenstveno humanitarno pitanje. Pokušavamo da pomognemo da se ova najteža posledica sukoba na prostoru bivše Jugoslavije okonča", rekao je Odalović.

Kako je naveo, vrlo je komplikovano kada “imamo bilo koju aktivnost vezanu za BiH, ali ne mogu da kažem da mi ne sarađujemo".

On je naglasio da je mnogo urađeno na uspostavljanju bilateralne saradnje sa državama u okruženju.

"Sa Hrvatskom imamo međudržavni sporazum i protokol. Međutim, tu smo sad u novom problemu, jer koncept koji zagovara nova struktura koja tamo funkcioniše je da se i sporazum i protokol stave u drugi plan, te da se ide ka novim pravilima, sve u duhu novog zakona u vezi sa nestalim licima. Verujem da ćemo imati ozbiljnih blokada", ocenio je Odalović.

Što se tiče Hrvatske, imamo 632 lica za koja imamo legitimno pravo da tragamo, rekao je Odalović i naveo da se, uz to, na listi nestalih vodi i 366 srpskih državaljana, prvenstveno vojnika kada je u pitanju BiH.

"Imamo još jednu operativnu listu sa podacima koji nisu kompletni o licima čija je sudbina takođe nepoznata. Tu je još 688 imena i po tim zahtevima postupamo i dalje", naveo je Odalović.

Prema njegovim rečima, Komisija je u poslednjih godinu dana zabeležila 40 identifikacija u Hrvatskoj, objašnjavajući da Komisija zajedno sa porodicom nestalog prisustvuje identifikaciji lica u institutu u Zagrebu i nakon toga preuzima telo i sahranjuje ga.

"U Hrvatskoj smo, prema protokolima, prisustvovali eshumaciji 1.400 tela ljudi srpske nacionalnosti", rekao je on.

Odalović je kazao da Hrvatska ima određene zahteve koji su vezani za dokumentaciju iz arhiva, navodeći da do sada nisu pronađeni novi podaci koji bi pomogli traženju nestalih.

"To je za nas problem, zato što u Hrvatskoj orkestrirano to ponavljaju i uporno traže dokumentaciju. Tu se stvara utisak da Srbija nešto krije. To je strategija pritiska na koju odgovaramo vrlo odgovorno", naveo je Odalović.

Kada je reč o prostoru Kosova, Odalović napominje da postoji radna grupa u okviru dijaloga kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta.

"U ovom trenutku imamo 570 lica koja se na našoj evidenciji vode kao nestala. To su Srbi i ostali nealbanci", rekao je Odalović.