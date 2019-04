Na mitingu Budućnost Srbije govorili domaći i strani političari

U okviru kampanje Budućnost Srbije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u Beogradu je održan miting, kome su prisustvale pristalice Srpske napredne stranke (SNS) iz cele Srbije, ali i iz Republike Srpske i Crne Gore. Okupljenim pristalicama ove stranke, pored ostalih, obratili su se i predsednik Vučić, ali i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Plato ispred Doma Narodne skupštine ispunjen je u potpunosti, a okupljeni nose zastave Srbije i brojne transparente, najčešće sa natpisima gradova iz kojih su došli na miting u Beograd.

Jako veliki broj autobusa ceo dan je dovozio pristalice SNS-a, a saobraćaj u centru Beograda je obustavljen, zbog čega su danas u gradu bile ogromne gužve.Miting je počeo koncertima folk zvezde Ace Lukasa i Riblje čorbe.

Vučić dočekan ovacijama "Aco Srbine"

“Šest i po godina borbe i rada za Srbiju vredelo je za ovakvo veče”, poručio je Vučić, čiji je izlazak na binu pred dočekan večeras paljenjem baklji, zvucima bubnjeva i skandiranjem "Aco, Srbine", a on je pozvao mladiće koji su peške stigli u Beograd sa Kosova da stanu uz njega.

"Znam šta je pred nama, i znam da me niste birali da biste slušali samo ono sto volite, već ono što je najteže i što se mora uraditi da bi Srbija živela, da bi vama bilo bolje i da bi Srbija imala budućnost", rekao je Vučić.

Vučić podsetio da je, kada je preuzeo vlast, zatekao "užareni oganj", koji je trebalo prvo ugasiti, pa onda, iz pepela, podizati Srbiju.

S tim u vezi on se posebno zahvalio koalicionim partnerima Ivici, Aleksandru, Milanu, a posebno zbog svega u Vojvodini i međunarodnih odnosa Ištvanu Pastoru.

„U zdravstvu nismo postojali, nisu nas merili u Evropi. Za pet godina uspeli smo da preteknemo deset zemalja EU, da gradimo i da svakog dana napreduje izgradnja Kliničkog centra u Beogradu, obnova bolnica i domova zdravlja“, objasnio je on.

Ukazao je da je pre samo pet godina počelo da se radi ono što su ljudi čekali 75 godina, a to je da neko gradi autoputeve ka istočnoj i južnoj Srbiji, dodajući da će imati autoput do Čačka, a onda će se produžiti ka Užicu, Višegradu, pa do granice sa Crnom Gorom.

Najavio je da će za mesec ili mesec i po biti otvoren autoput kroz Grdeličku klisuru, pa kroz Nišavsku klisuru prema bugarskoj granici.

Naveo je i da se radi na rekonstrukciji pruga, te da će za 2,5 godine do Budimpešte da se stigne za dva i po sata. Zahvalio se posebno penzionerima koji su prošli kroz težak period.

Naglasio je da sada Srbija ima zdrav sistem, četvrtu godinu zaredom ima suficit u budžetu, što nikada u srpskoj istoriji nije imala.

Zahvalio se okupljenima na podršci i poručio da želi da u 21. veku Srbija nema nijedan rat. Kao što smo nekada uspešno ratovali, da još uspešnije radimo, rekao je Vučić i dodao da neće učiniti ništa povodom zahteva da popusti Albancima kako bi povukli takse na robu iz Srbije i da je "obraz najskuplja stvar na svetu".

Vučić je rekao da je vlast u Beogradu tražila kompromis sa Albancima, da je molila za kompromis, a da su "oni gledali na svaki način da ponize Srbiju".

Sijarto govorio na srpskom jeziku

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto poručio je večeras na skupu "Budućnost Srbija" u Beogradu da su Srbi i Mađari danas prijatelji, da odnosi dve zemlje nikad nisu bili ovako dobri kao danas.

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Milan Stanić izjavio je da je na skupu je bilo prisutno između 140.000 i 150.000 ljudi, a isti broj navodi i agencija Tanjug.

"Do pre nekoliko godina je bilo nezamislivo da mađarski ministar spoljnih poslova bude gost u kampanji vladajuće stranke. To što danas stojim ovde pokazuje da sve stvari možemo da rešimo ako verujemo u to", rekao je Sijarto, koji je govor održao na srpskom jeziku.

Premijerka Ana Brnabić, koja je prva govorila na skupu, poručila je u svom obraćanju na mitingu da je Srbija je jaka i jedinstvena zemlja, i nije podeljena zemlja, i pozvala žsve građane Srbije da stave tačku na podele, a pre svega na one koji nas, kako je rekla, dele.

"Srbija je jedna jaka jedinstvena, zemlja normalnih pristojnih ljudi, u kojoj je važan grad i rezultati. Srbija nije zemlja koja će podržati pretnje vređanja, podele, koja će podržati vešala, motorne testere, stalne, stalne, stalne podele na botove, sendvičare, krezube i na one tzv. građansku elitu. To nije Srbija, Srbija je jedna. Ovo je Srbija", rekla je Brnabić.

Lider Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podsetio da je njegova stranka u koaliciji sa SNS-om sedam godina i da je on i dalje ponosan na ono što su zajedno uradili za Srbiju.

Zatražio je od Vučića da raspiše izbore, a kako je još rekao, pesma Riblje čorbe "Ostani đubre do kraja" bi najbolje legla učesnicima protesta opozicije od prošle nedelje.

Na mitingu je govorio i predsedavajući Predsedništvu BiH Milorad Dodik, koji je rekao da predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kada bude na predstojećem sastanku razgovarao o kosovskom pitanju, niko neće pitati šta se u Srbiji dešava, već će morati da kažu "svaka čast za jedinstvo Srbije".

Na skupu u okviru kampanje "Budućnost Srbije", Dodik je rekao da svako može da bude protiv vlasti, ali da niko ne sme biti protiv države.

Miting u Beogradu završen je pesmom koju je za ovu prilikom komponovao Oliver Mandić i koja je posvećena Srbiji.