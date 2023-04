Sporenja oko otvaranja mosta u Kosovskoj Mitrovici uoči nastavka dijaloga

BEOGRAD - Skupština opštine Severna Mitrovica na današnjem zasedanju donela je, na zahtev odbornice Samoopredeljenja Aide Ferati-Doli, odluku da se nadležnima pošalje zahtev da se omogući sloboda kretanja za automobile na glavnom mostu na Ibru u tom gradu, koji spaja Severnu i Južnu Mitrovicu, javlja FoNet.



Za odluku je glasalo 11 odbornika, jedan odbornik bio je protiv, a jedan uzdržan.



Tokom rasprave o ovom pitanju bilo je oprečnih mišljenja. Odbornica Ferati-Doli je istakla da je vreme da se omogući sloboda kretanja preko glavnog mosta i da se on oslobodi za saobraćaj, uz obrazloženje da tu odluku treba proslediti Kosovskoj policiji.



Protiv odluke glasao je jedini srpski odbornik Dušan Milunović, koji je istakao da je odluka preuranjena i da se može tumačiti kao korak ka ujedinjenju Severne i Južne Mitrovice, te izazvati incidente. On je dodao da u trenutnoj osetljivoj političko-bezbednosnoj situaciji to nije pametna odluka lokalne skupštine.



Bilo je i albanskih odbornika koji su smatrali da je dovoljno samo omogućiti nesmetano kretanje u samom kružnom toku kod mosta i da se taj prostor oslobodi od nepropisno parkiranih vozila, ali je na kraju izglasan predlog o podnošenju zahteva da se glavni most na Ibru oslobodi za saobraćaj.

U četiri opštine na severu Kosova proteklog vikenda održani su vanredni lokalni izbori, raspisani pošto su srpski predstavnici napustili institucije u novembru 2022. Srpska lista bojkotovala je izbore. Partija kosovoskog premijera Samoopredeljenje pobedila je u Leposaviću i Severnoj Mitrovici, dok su u opštinama Zubin Potok i Zvečan pobedili kandidati Demokratske partije Kosova.

"Kurti želi da protera Srbe"

Srpska lista osudila je odluku da se traži otvaranje glavnog gradskog mosta u Mitrovici, saopšteno je iz te stranke. Navode i da se tim potezom "krši Briselski sporazum i najdirektnije ugrožava mir".



"Želimo da upozorimo da će eventualno otvaranje mosta nesumnjivo za posledicu imati incidente na ovom prostoru, a što je izgleda i namera Prištine", navodi se u saopštenju Srpske liste, prenosi FoNet.



"Ova nelegalna i nelegitimna odluka koju su usvojili kvazi odbornici bez ikakvog legitimiteta među građanima, imaće dalekosežne posledice po mir, bezbednost i suživot na ovim prostorima", napominje se u saopštenju.



Srpska lista zahteva da KFOR, Euleks i predstavnici međunarodne zajednice "najhitnije spreče primenu te odluke, daju prostor da se u dijalogu rešavaju otvorena pitanja, a time i sačuva mir na ovim prostorima".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je predstavnicima vlasti u Prištini da "ni ne sanjaju da će uspeti da proteraju Srbe sa severa ili bilo kog drugog dela Kosova".



"U tom slučaju, znaćemo da radimo svoj posao", rekao je Vučić, prenosi FoNet.

On je naglasio da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, ali da kosovski premijer Aljbin Kurti jedino želi da protera Srbe.



"I danas je okupacioni gaulajter na severu Kosova doneo odluku da otvore most, koji je bio brana i čuvar našem narodu u severnoj Kosovskoj Mitrovici, ne bi li je preuzeo", ocenio je Vučić.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je odlukom odbornika Skupštine opštine Severna Mitrovica da zatraže da se omogući sloboda kretanja za automobile na glavnom mostu na Ibru, kosovski premijer Aljbin Kurti nedvosmisleno pokazao da "želi i sanja rat" i da čitav sever Kosova uvede u sukobe.



"Cilj ovog Kurtijevog jednostranog i protivpravnog poteza jeste da dovede do novih tenzija i provokacija na račun mirnog srpskog naroda na severu Kosova i Metohije", rekao je Petković, prenosi FoNet.



Petković je naveo da je o tome odmah obavestio sve međunarodne prestavnike, kao i posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka i da Beograd očekuje da "smire i zauzdaju Kurtija koji sve čini da pobegne od obaveze formiranja Zajednice srpskih opština i uništi dijalog u Briselu 2. maja".



Vučić i Kurti bi trebalo da se sastanu u Briselu 2. maja, a iz EU je saopšteno da će teme biti Deklaracija o nestalim osobama i Zajednica srpskih opština. Na sastanku će biti i visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, i specijalni izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak.