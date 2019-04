Ministarstvo odbrane: NATO razmatra ustupanje 3D radara Crnoj Gori

Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da se u NATO Komitetu za investicije trenutno razmatra zahtjev tog ministarstva za ustupanje modernog 3D radarskog sistema, kao i da će taj organ Alijanse “u narednom periodu” odgovoriti na zahtjev Crne Gore.

“Nakon eventualnog prihvatanja i odobravanja krenuće se u proces pripreme radara, transporta i instalacije na teritoriji Crne Gore”, saopštili su iz ministarstva Glasu Amerike i objasnili da je to proces “koji je veoma kompleksan i trajaće od 18 do 24 mjeseca do stavljanja u operativnu upotrebu”.

Iz tog resora kažu da je na ovaj način, uz značajne finansijske uštede, Crna Gora obezbijediti da crnogorsko nebo bude sigurno i nadgledano i omogućiti “obezbjeđenje suvereniteta iz vazduha”.

Ministarstvo odbrane je, u pisanom odgovoru na pitanja Glasa Amerike o zahtjevu NATO-u za ustupanje savremenog radarskog sistema, navelo da bi nabavka radara omogućila “blagovremenu” reakciju “u slučaju ugrožavanja vazdušnog prostora” Crne Gore.

Oni su naveli da će, nakon dobijanja odgovora od strane NATO Komiteta za investicije, o tome blagovremeno obavijestiti javnost.

Načelnik Generalštaba Crne Gore, Dragutin Dakić, saopštio je ranije na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu da je Crna Gora od Alijanse zatražila ustupanje savremenih radara za efikasniju kontrolu njenog vazdušnog prostora.