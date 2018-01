Ministar Pejović optimističan oko pogranične saradnje CG i Kosova

Uprkos pograničnom sporu Crne Gore i Kosova kome se ne nazire kraj, ministar evropskih poslova Crne Gore Aleksandar Pejović tvrdi da postoje “konkretni i vidljivi rezultati ranijih projekata između Crne Gore i Kosova, koji su doprinijeli sveobuhvatnom razvoju pograničnog područja”.

Rezultati zajedničkih pograničnih projekata Crne Gore i Kosova, potvrđuju uspješnost koncepta prekogranične saradnje, poručio je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović.

On je to kazao na završnoj konferenciji za Ipa program Prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, održanoj u petak u Podgorici. Pejović je podsjetio da je u okviru tog Programa sprovedeno devet projekata, vrijednosti 3,7 miliona EUR, koji su značajno doprinijeli ostvarivanju konkretnih programskih ciljeva. To, kako je kazao, uključuje i ekonomski razvoj programskog područja, zaštitu njegovog biodiverziteta i promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, s posebnim akcentom na poljoprivredu, šumarstvo i turistički razvoj.

"Iako finansijski najmanji kako je počeo posljednji, ovaj program je postavio temelje saradnje za budućnost i povezao korisnike i potencijalne korisnike u graničnom području", rekao je Pejović.

On je najavio da je za period 2014 ‐ 2020. za saradnju Crne Gore s Kosovom, opredijeljeno skoro tri puta više, odnosno deset miliona EUR.

Zamjenik ministra administracije lokalne samouprave Kosova, Bećir Fejzulahu, poručio je da su ovi projekti doprinijeli promjeni načina razmišljanja i rada svih aktera, budući da su preduzeli odgovarajuće mjere da efikasnije obavljaju svoj posao u cilju postizanja ekonomskog rasta.

On je ukazao da je tretiranje određenih problema kroz sprovedene projekte dovelo do poboljšanja života stanovnika graničnih zona i ukazao na važnost nastavka uspješnog sprovođenja IPA II Programa prekogranične saradnje.

Šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Herman Špic, rekao je da je EU zadovoljna jer je doprinijela poboljšanju kvaliteta života u pograničnom području, kroz podršku projektima.

On je istakao da je devet sprovedenih projekata doprinijelo razvoju i promovisalo zajedničke evropske vrijednosti kao što su uzajamno poštovanje i saradnja, kao i da je Crna Gora vodeći partner u programima.

Podsjetimo, Crna Gora i Kosovo su avgusta 2015. potpisali u Beču sporazum o razgraničenju. Kako je tada rečeno, granica između Crne Gore i Kosova je ona koja je utvrđena Ustavom nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) iz 1974. godine i duga je 80 kilometara.

Sporazum je izazvao mnoge reakcije opozicije i mještana sela duž granice, koji su tvrdili da je Kosovo tim sporazumom izgubilo nekoliko hiljada hektara zemljišta. Dok je Crna Gora taj sporazum ratifikovala, Kosovu to do sada, zbog protivljenja opozicije, nije uspjelo.

Ratifikacija Sporazuma o demarkaciji jedan je posljednjih uslova EU za liberalizaciju viza Kosovu.