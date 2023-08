Milatović nastavio konsultacije o mandataru: SNP, SD, HGI načelno podržavaju Spajića

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavio je u srijedu konsultacije o mandataru za sastav nove crnogorske vlade.

Nakon razgovora sa Milatovićem, premijer i lider pokretar URA Dritan Abazović kazao je da “navija da se vlada formira što prije” i dodao da će ukoliko se ne formira Vlada iznijeti svoj predlog o Vladi, ali nije želio detaljnije da govori o tome.

“Navijamo da se Vlada sastavi što prije. Našu podršku ne mogu da imaju oni koji sa nama ne razgovaraju. Mi sebe vidimo u 45. Vladi. Što se prije formira 44. Vlada, to će prije doći do 45. Vlade. Naš stav je jednostavan - što prije dobijemo novu Vladu to će prije biti 45. Vlade. Oni moraju da vide da li mogu da dođu do većine. Ukoliko ne mogu da dođu do većine, onda ćemo mi predložiti model”, kazao je Abazović.

Predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković, kazao je da njegova stranka daje načelnu podršku lideru Pokreta Evropa sad Milojku Spajiću da bude mandatar za sastav nove vlade, ali da ne daje blanko podršku dok se, kako je rekao, ne postigne potpuni dogovor.

“A dogovor će značiti ko će sačinjavati tu vladu, koji će udio naš politički subjekat, naša koalicija, imati u toj vladi, koji će prioriteti i rokovi za ostvarivanje tih prioriteta biti… Mi bi željeli da oni koji su ostvarili promjene i preokret u Crnoj Gori koji se desio, da budu dio vlasti, da imamo 49 poslanika i više ako je moguće”, rekao je Joković.

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović kazao je, nakon razgovora sa Milatovićem, da je Crnoj Gori potrebna stabilna Vlada kao i da je važan konsenzus o vrijednostima oko kojih bi Vlada bila okupljena.

"Zagovaramo većinu koja bi bila okupljena oko proevropskih i pro-NATO vrijednosti. To bi morala da bude većina koja ne bi imala dilemu da li se aktivnosti Rusije u Ukrajini mogle okarakterisati agresijom, da li je na pravoj strani istorije Ljubo Čupić, da li su haški osuđenici ratni zločinci ili heroji", rekao je Šehović.

Šehović je kazao da je za Socijaldemokrate “logično da Spajić bude mandatar za sastav Vlade, jer je lista koju je on predvodio osvojila najviše glasova na izborima”.

"To nipošto ne znači da će on (Spajić), ili bilo ko drugi, ko dobije mandat od predsjednika države, imati našu blanko podršku. Ukoliko Spajić istinski bude na stanovištu da je potrebna proevropska i pro-NATO vlada, vlada koja bi imala karakter prijatelja međunarodnoj zajednici, vlada koja bi bila sastavljena na fonu onoga o čemu poslednjih dana govore naši zapadnoevropski, ali i partneri iz SAD-a, onda, u tom slučaju, gospodin Spajić u SD-u može imati kvalitetnog sagovornika", kazao je Šehović novinarima nakon razgovora sa Milatovićem na Cetinju.

Lider Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović, kazao je da predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić ima podršku HGI-ja da dobije mandat za sastav vlade, dodajući da je “dobra demokratska praksa da onaj koji je osvojio najviše glasova na izborima dobije mandat”.

"Sa te strane, gospodin Spajić ima našu podršku da dobije mandat i pokuša da formira buduću vladu, bez obzira da li će HGI participirati u toj vladi, ili neće. Govorimo sa stanovišta principa, Spajić je zavrijedio najveću podršku naših građana i treba mu dati priliku da formira vladu", rekao je Vuksanović nakon konsultacija o mandataru sa šefom države Jakovom Milatovićem na Cetinju.

Odgovarajući na pitanje novinara, da li ostaje pri stavu da HGI neće biti dio vlade ako u nju uđe koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Vuksanović je odgovorio :“HGI uvažava sve na političkoj sceni, ali politika koalicije ZBCG nije nam komplementarna. Mi u tom slučaju nećemo biti dio vlasti”.

Predsjednik Milatović će zbog ranije preuzetih obaveza da sa političkim subjetkima zastupljenim u Skupštini nastavi konsultacije oko izbora mandatara za sastav 44. Vlade Crne Gore u ponedjeljak 7. avgusta, navedeno je u saopštenju iz Kabineta predsjednika. Milatović će u ponedjeljak razgovarati sa predstavnicima Force, Demokratske unije Albanaca i CIVIS-a.