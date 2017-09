Matis: Mirno rešenje tenzija sa Pjongjangom

Američki sekretar za odbranu Džejms Matis naglasio je da SAD žele mirno rešenje eskalacije tenzija u odnosima sa Severnom Korejom, uprkos tvrdnjama Pjongjanga da je jučerašnja poruka na Tviteru američkog predsednika Donalda Trampa jednaka objavljivanju rata.



Tokom posete Nju Delhiju, gde sa indijskim zvaničnicima razgovara o jačanju američko-indijskih veza, Matis je rekao da američko vojno prisustvo na Korejskom poluostrvu, pored toga što odvraća pretnju Severne Koreje, takođe služi kao podrška diplomatskim naporima da se konflikt reši mirno.

"A to je naš cilj, da se ovo reši diplomatski, a verujem da je i predsednik Tramnp to jasno stavio do znanja", rekao je Matis posle sastanka sa indijskim kolegom. Tramp je juče na Tviteru poručio da režim severnokorejskog lidera Kim Džong Una "neće postojati još dugo", ukoliko Sever sprovede u delo jednu od svojih nedavnih pretnji.