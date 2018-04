DZPPS: Malo postignuto u zaštiti prirode u Srbiji

Najnoviji Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pregovora sa EU ukazuje da je izuzetno malo postignuto u delu zaštite prirode, navodi se u saopštenju Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS).



Kako navode iz ovog društva, izveštaj nedvosmisleno ističe neusklađenost pravnih normi zaštite prirode sa lovnim zakonodavstvom, budući da se na listi lovnih vrsta nalaze ptice, koje prema Direktivi o pticama EU tamo ne mogu da budu.

“Divlje životinje se hvataju i ubijaju na nedozvoljene načine poput široko rasprostranjenog krivolova uz vabljenje elektronskim vabilicama”, kaže Milan Ružić iz DZPPS.

DZPPS je u septembru 2017. javnosti predstavilo “Izveštaj o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju, držanju i trgovini divljim pticama za period 2000-2017. godine” koji obrađuje 1.849 dokumentovanih slučajeva, u kojima je stradalo 220.886 jedinki divljih ptica. Procene ukazuju da u Srbiji od nezakonitog ubijanja, trovanja i hvatanja godišnje strada 120-170 hiljada jedinki divljih ptica.

“Ono što mi svakodnevno zatičemo na terenu jesu drastični primeri uništavanja ptica i prirode, što možemo oceniti kao nebrigu za sopstveno prirodno nasleđe“, kaže Milica Radanović iz DZPPS.

Društvo navodi i da već pet godina zbog trovanja masovno stradaju ugrožene i strogo zaštićene ptice grabljivice, a da u tom periodu nije podneta niti jedna krivična prijava za te zločine.

Srbija je izrazila želju da postane deo Evropske unije i time se obavezala da uskladi i unapredi svoje pravne norme. Na tom putu Poglavlje 27 prepoznato je kao najskuplje i najsloženije, a sa druge strane iako budžetska sredstva namenjena za razvoj nacionalne ekološke mreže i NATURA2000 mreže postoje, ona se ne koriste.



Pored neusklađenosti domaćeg zakonodavstva iz izveštaja se vidi da Srbija ne ulaže dovoljno napora da ispoštuje obaveze preuzete međunarodnim ugovorima, a primer za to su nedovoljni kapaciteti za sprovođenje CITES konvencije.

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je međunarodni sporazum između vlada zemalja članica, sačinjen na inicijativu IUCN 1973. godine, u Vašingtonu. Savezna Republika Јugoslavija je 2001.godine ratifikovala CITES Konvenciju, a 2002. godine Konvencija je stupila na snagu.